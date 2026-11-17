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政見會是否「烙英文」？何欣純喊不設限：用最直白語言溝通

台中市長公辦電視政見發表會今（17）日晚間正式登場，國民黨候選人江啟臣已連續兩天未安排公開行程；民進黨候選人何欣純則維持高強度節奏「一天當兩天用」，她透露自己一早醒來便先溫習資料，隨後照常跑滿既定行程。針對外界關注今晚是否會在政見會「烙英文」交鋒，何欣純表示自己一向不設限，但強調候選人闡述政見，應該使用所有市民都熟悉且聽得懂的語言。何欣純競選總部今日上午舉辦「2026各界專業人士支持何欣純競選台中市長連署」記者會。會後接受媒體聯訪時，被問及面對今晚政見會的心情是否緊張，何欣純笑著回應「就是平常心！昨天也睡得很好」，展現十足自信。談及今晚的攻防重點，何欣純透露，今天一早起床就先複習這幾天與幕僚反覆討論的資料，晚上將以「市政願景」為主軸，兼顧市民目前的生活現況並提出具體解方，希望透過政見發表讓台中市民看見，自己將如何帶領這座城市走向有希望、有方向的未來，為大家帶來更好的生活。此外，媒體也追問前陣子政壇熱議的「英文辯論」話題，好奇今晚是否實際上演？對此，何欣純回應，自己對於表達方式一直沒有設限，並語帶玄機地表示「過去是江副院長堅持的，今天他會不會一直堅持，我不曉得。」何欣純進一步闡述理念指出，市長候選人在向大眾說明政見時，應該運用市民最熟悉的語言，讓所有鄉親都能清楚理解，未來究竟要如何推動城市發展、解決生活中大大小小的問題。她最後強調，自己本來就是一個「接地氣」的人，「我希望用最直接、最直白、最簡單的方式，以最多市民朋友聽得懂的語言，闡述我的政見。」不過，台中市選委會明確表示，根據《台中市第5屆市長選舉候選人公辦電視政見辯論會實施計畫》規定，候選人應使用「本國語言」發言，範疇包括國語、台灣台語、台灣客語及原住民族語，若持續以外國語言長篇發言，主持人將依法制止，必要時甚至會採取「停止播出」處置。