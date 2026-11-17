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波特蘭拓荒者今（17）日客場以98：106不敵明尼蘇達灰狼，此前連續兩場遭到DNP（未出賽）的中國大陸中鋒楊瀚森終於在末節垃圾時間獲得登場機會。然而，拓荒者主帥諾里（Micah Nori）在主力全數退場、球隊落後近20分的情況下，竟指派剛上場的楊瀚森連續對灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）執行「駭客戰術」，使他在短短3分鐘內狂領5次犯規。這般令人費解的調度引起對岸籃球媒體不滿，直言在垃圾時間讓替補中鋒執行戰術犯規毫無意義，痛批教練團的安排「讓人傻眼」。楊瀚森近期在對陣聖安東尼奧馬刺轟下12分10籃板的NBA生涯首度雙十後，但隨即卻跌出輪換陣容，先是僅獲4分鐘零碎時間，接著更是連續兩場比賽坐滿板凳席。今日面對灰狼，直到第四節還剩7分28秒、拓荒者落後19分且主力陣容全數下場休息時，楊瀚森才終於被換上陣。今天比賽中，在場上明明還有卡爾森（Branden Carlson）等犯規數極少的隊友情況下，諾里教練卻唯獨下令楊瀚森執行「駭客戰術」戰術。楊瀚森起初似乎也對教練團的指令感到困惑，但隨後仍乖乖連續三個回合實施故意犯規，迅速將自己送進5犯滿犯畢業的絕境；更荒謬的是，當楊瀚森領到第5次犯規後，轉播鏡頭捕捉到諾里教練一臉不滿地揮手示意停止，讓人完全看不懂教練團的真實意圖。《體壇周報》資深記者孔德昕賽後便發文直言：「楊瀚森傻了，我也傻了！7分28秒的垃圾時間、全替補陣容，讓楊瀚森去砍戈貝爾，這是希望拉低戈貝爾的罰球命中率？還是諾里設計這種奇招，覺得能縮小分差再讓主力回來打？真想知道這最後7分28秒，教練團到底想幹什麼！」知名球評殳海也忍不住酸溜溜地調侃：「諾里教練大概是想『楊瀚森，我想看看你在絕境裡的生存能力，這樣，你先把自己放進絕境……』結果帶著5犯以後，楊瀚森還真活下來了！」另一球評連睿則為楊瀚森抱不平，指出他在身背5犯的巨大壓力下，不僅沒讓自己犯滿畢業，還完成至少3次成功護框並送出追平生涯紀錄的3次助攻，正負值高達全場亮眼的+11（追平今年1月28日對陣巫師的生涯最高紀錄），「以今天最後時段登場的表現，你說他不如卡爾森進不去輪換，那真是貽笑大方了。」值得一提的是，拓荒者先發中鋒多諾萬克林根（Donovan Clingan）此役上半場5投5中高效砍下10分、9籃板與5阻攻，但下半場卻遭到全隊徹底遺忘、0次出手僅拿1籃板，全場出戰22分27秒便遭冷凍，拓荒者教練團在內線輪換的使用上相當混亂。