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Doggo 偷吃風波怎麼爆發的？峻嘉退追引爆猜測

▲《英雄聯盟》職業選手 Junjia（余峻嘉）曾代表台灣出征杭州亞運，奪下電競項目銀牌，近日因感情風波成為話題焦點。（圖／翻攝自 Junjia Instagram）

庭米16日率先道歉！承認錯誤、不再說明細節

Doggo 今天手寫信認錯：「已當面向峻嘉道歉」

《英雄聯盟》台灣電競圈近日爆出感情風波！CFO 戰隊選手 Doggo（邱梓銓）遭爆疑似介入昔日隊友 Junjia（余峻嘉）與實況主庭米的戀情，引發台灣、中國及韓國玩家熱議。原本只是網路流傳的消息，隨著庭米16日公開致歉，Doggo 今（17）日也發布手寫道歉信，坦承自己傷害峻嘉，並透露已當面向對方道歉。《NOWNEWS今日新聞》整理事件始末、三人關係及最新回應。整起事件從11月14日開始延燒，網友發現 Doggo 與峻嘉疑似互相取消 Instagram 追蹤，峻嘉也取消追蹤女友庭米，並發布只有「。。。」的黑底限時動態。隨後社群瘋傳 Doggo 疑似介入兩人戀情，甚至翻出 Doggo 與庭米過去一起吃飯、出遊的照片，但相關細節當時均未獲證實。Doggo 與峻嘉過去曾共同效力 CFO 戰隊，2025年攜手打進《英雄聯盟》世界賽八強，2026年峻嘉轉戰中國 JDG 戰隊，Doggo 則繼續留在 CFO，因此這起風波格外引發粉絲關注。庭米於11月16日在 Instagram 發布聲明，向受到傷害的當事人道歉，承認自己的錯誤行為造成影響，表示不會逃避責任。不過，為尊重當事人隱私，她不會進一步公開事件細節，也希望外界不要牽連無關人士。值得注意的是，庭米的道歉聲明一度被 Instagram 標記為AI內容，她隨後解釋，文字由自己撰寫，只是使用 GPT 製作成圖片。繼庭米道歉後，Doggo 今（17）日發布親筆道歉信，證實已經當面向峻嘉致歉，坦言無論說多少次對不起，都無法彌補造成的傷害，也辜負兩人過去的情誼。Doggo 強調，這完全是個人的錯誤，沒有任何藉口，並向朋友及粉絲道歉，表示自己徹底辜負大家的信任，接下來會好好沉澱、反省。不過，聲明中並未交代三人感情糾葛的詳細經過。截至目前為止，峻嘉尚未針對此事件發表任何公開聲明。