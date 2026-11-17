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苗栗輕度智障候選人4年前曾選里長！爆紅獲支持拿回保證金

本人領有輕度智能障礙手冊，本人當選全家服務，我哥哥開速沛機車行，店面開著，隨時有事隨時找得到人

選上認真做，沒選上沒關係，就是選高興的，智障當選、做事不智障！」

後來選舉結果出爐，古益弦獲得256票，得票率18.3%，輸給爭取連任的現任里長溫文銍692票。

▲苗栗縣頭份市一位議員候選人「古益弦」雖然領有輕度智能障礙手冊，但因為對政治頗有興趣，4年前參選頭份里長雖然未當選，不氣餒今年再戰苗栗縣議員選戰！（圖/臉書＠敢站GZ臉書）

選政客不如選智障！古益弦二度參選「挑戰議員等級」再翻紅

二度登記參選苗栗第五選區議員，今年的選舉公報更狂，直接寫下「選政客不如選智障」

也強調如果弟弟當選，一樣會是「一人當選、全家服務」，並且秉持為地方弱勢家庭服務的初衷。

▲古益弦也沒有因為4年前選輸氣餒，甚至挑戰難度更高的「縣市議員選舉」，二度登記參選苗栗第五選區議員，主打「選政客不如選智障」核心理念在社群翻紅。（圖/中選會官網）

中央選舉委員會日前正式公告九合一大選各候選人選舉公報，其中苗栗縣頭份市一位議員候選人「古益弦」雖然領有輕度智能障礙手冊，但因為對政治頗有興趣，4年前參選頭份里長雖然未當選，但有拿回保證金，這次二度參選挑戰苗栗縣第五選區議員選戰，主打「選政客不如選智障」、「一人當選全家服務」超狂理念，在社群掀起廣大迴響。這位名為古益弦的議員候選人，曾經在4年前參選頭份市民生里長，當年他的選舉公報就寫著：「，看不慣有些人沒選上要生要死，以及做的決定比我還要智障！所以我出來選，哥哥古富源也在臉書上發文表示：「雖然沒有辦法成功當選，但是也創下紀錄，，也承諾將這些經費都用在鄰里服務上，投入選戰大約10天，能拿下這些票數以及拿回保證金，已經非常難能可貴！」然而這次九合一大選，古益弦也沒有因為4年前選輸氣餒，甚至挑戰難度更高的「縣市議員選舉」，，其核心理念包括「至少有些事情，智障不會亂開支票」、「上次里長不能投你，這次選議員你想投就投」等。選舉公報才剛上線，就立刻引起網友廣大討論，古益弦的哥哥也透露，弟弟很喜歡參加選舉、廟會活動，所以4年前首次參選，雖未能當選，但不少民眾跟他和弟弟表示「可惜不是民生里民，不然就投票支持」，這次遂擴大地域，改選縣議員挑戰看看，