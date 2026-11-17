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蕭薔推出2027年曆《珍世赫瑤》，拍攝現場搬出4張價值上千萬元的波斯毯，她披毯化身「神燈美人」，服裝團隊卻先發現她瘦了一圈。身高170公分的蕭薔一量體重，才發現自己從45公斤降到40.9公斤，創下個人新低。她透露，錄製《浪姐》期間作息大變，3個月下來確實瘦了不少，目前體重已回升到接近42公斤，而蕭薔也把參加《浪姐》的所得全數捐作公益，還另外捐出100萬元給中華民國腦性麻痺協會等10個團體。蕭薔的年曆邁入第32年，這次為迎接紅羊年，以紅色和光影為主題，從霞雲般的嫣紅、浪漫的猩紅，到珊瑚色緞帶造型，各有不同層次。拍攝現場最吸睛的是4張價值上千萬元的波斯毯，蕭薔將毯子披在身上，拍出宛如從神燈故事走出來的異國造型。提起錄製《浪姐》的日子，蕭薔笑說自己以前「一直住在花果山」，接下節目後卻要適應團體生活，日夜練舞、練唱，作息整個翻轉。密集排練也讓她的右手舊傷復發，有時痛到手都舉不起來。返台後，她重新拾起每天臨帖的習慣，這次也把書法和高難度瑜珈一起拍進年曆。其中一幅作品寫的是「我與我周旋久，寧作我」。蕭薔說，和自己周旋了一輩子，還是想不違背本心，做自己喜歡的事。她在《浪姐》裡金句連發，被粉絲暱稱為「Dr.蕭」，後來也在社群開設「蕭薔姐姐說」，從學業、感情到投資，什麼問題都有人問。蕭薔也把參加《浪姐》的所得全數捐作公益，另捐100萬元給中華民國腦性麻痺協會等10個團體。她日前與長沙婦女兒童發展基金會成立「珍世美學微光行動」，協助處境艱難的婦女與兒童，也為雲南青少年提供助學獎金。談到新一年的期許，她說：「事事多變，心中善念不變」，希望珍惜每一份人間善意。