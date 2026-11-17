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中國微短劇平台「紅果短劇」10月27日公告，為減少粗製濫造與內容雷同的作品，將加強整治3類短劇：為搶流量刻意堆砌爭吵和反轉、只改少數細節就大量推出相似劇集，以及重複使用同一套人臉模型、讓不同角色看起來像同一個人。紅果短劇表示，截至10月27日，平台已集中處置2萬426部有相關問題的微短劇，但未公布各劇的處置方式。紅果短劇指出，部分作品為了搶流量，刻意放大家庭、鄰里或職場矛盾。人物的動機和關係還沒交代清楚，劇情就靠一場接一場的爭吵與反轉往前推。公告鎖定的是這類缺乏鋪陳、反覆用刺激橋段拉高情緒的作品。平台也將比對不同短劇的核心設定、人物關係、關鍵橋段和故事走向。如果幾部劇從角色配置到情節推進都高度相似，只換掉一些細節，就在不同劇集、不同帳號大量推出，這類「換皮」作品同樣會被納入治理。除了劇本，人物素材也在檢視範圍內。紅果短劇點名，有些作品批量套用同一套人臉模型或五官模板，連臉型、妝容和造型都相似，導致同一部劇裡不同角色看起來像同一張臉，或是換了一部劇，主角還是長得差不多。平台表示將持續處理這些問題，並呼籲創作者減少套版、尊重原創。