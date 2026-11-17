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勇士開局又被打爆 科爾被拍到「痛苦抱頭」

我們上半場只是在外線不斷出手。即便其中一些是空檔，但我們沒有衝擊禁區，也沒有創造進攻優勢或迫使對手防守輪換。

勇士寫史上最慘紀錄 新秀倫德伯格下半場找回活力

他在下半場努力找回狀態，在衝擊籃框方面做得很好。

金州勇士今（17）日94：115慘敗給西區弱隊紐奧良鵜鶘，從6天前狂贏51分到慘敗21分，勇士在柯瑞（Stephen Curry）缺陣下判若兩隊，首節被打出11：35攻勢時，主帥科爾（Steve Kerr）被拍到在場邊一度「痛苦抱頭」，賽後受訪時，他也點出球隊上半場只是在外線不斷出手嘗試，防守端也缺乏專注力，「但我們沒有衝擊禁區，也沒有創造進攻優勢對位、或迫使對手防守輪換。 」勇士本場開局再度11投0中，多次外線出手嘗試未果，仍繼續投、防守端則多次失位，比分被一口氣拉開，首節打完陷入11：35攻勢，此時畫面拍到科爾在場邊抱頭苦思，外媒CBS評論，「科爾似乎對於場上局面毫無辦法。」賽後科爾談到球隊上半場慘澹進攻時表示，「科爾表示，球隊直到第三節開局才找回活力，透過轉移球和擋拆順下帶動進攻，但最終仍慘敗21分，成為NBA超過80年歷史以來，首支贏50分以後，近3場又狂輸超過50分的球隊。在柯瑞傷退後，勇士只得仰賴新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）扛下進攻大旗，他全場拿下28分，但全場正負值-30也是最低，科爾表示：「科爾最後仍稱讚球隊下半場表現，「第三節開打，比賽終於呈現出我們原本應該在首節開局就呈現的樣子。球隊終於有活力，球開始流動，擋拆後也有人順下並牽動防守，這些都是好的訊號。」