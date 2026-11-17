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沈伯洋稱早已Say No 楊植斗質疑：被砲轟才改口

點名蔣萬安強硬拒絕 楊植斗：尊重經濟部就是退讓

矛頭轉向非核家園 楊植斗批：台北市民不願揹鍋

翡翠水庫是否設置光電板引發選戰攻防，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（16）日表示「尊重經濟部」，今（17）日則反問「我昨天不是Say No了嗎？」引發討論。對此，國民黨台北市議員楊植斗在臉書發文砲轟，「Yes就是Yes，No就是No，誰要尊重經濟部？」質疑沈伯洋面對爭議態度反覆，遭到外界批評後才改口，根本就是無法站穩立場的「變色龍」。針對翡翠水庫設置光電板爭議，沈伯洋昨日受訪時表示，經濟部沒有規劃設置，自己尊重經濟部的專業評估。不過，國民黨立委陳菁徽質疑沈伯洋不敢明確表態反對，沈伯洋今日則反問，「我昨天不是Say No了嗎？」並強調，既然專業評估認為不可行，自己當然不會支持。對此，楊植斗批評，沈伯洋昨日面對翡翠水庫設置光電板議題時不置可否，只說「尊重」，遭到外界質疑一整天後，才突然改口稱「我昨天不是Say No了嗎？」、「經濟部就沒有要規畫做這件事情、我尊重經濟部」。楊植斗指出，經濟部過去曾多次發函，要求市府評估設置光電板，市府拒絕後，經濟部還要求說明無法設置的理由。儘管經濟部已澄清，相關公文並非針對翡翠水庫，且經評估認為翡翠水庫不具光電效益，並未強制要求或規劃設置光電板，但楊植斗仍質疑，若非台北市長蔣萬安態度強硬，翡翠水庫恐怕早已比照烏山頭水庫設置光電板。楊植斗直言，若蔣萬安不夠強硬，像沈伯洋一樣選擇「尊重經濟部規劃」，在經濟部用電需求迫切的情況下，翡翠水庫恐怕早就裝滿光電板。他認為，對經濟部政策喊出「尊重」，實際上就是對民生用水安全的重大退讓，沈伯洋遭到批評後才改口Say No，凸顯其立場搖擺。此外，楊植斗也將矛頭指向民進黨能源政策，質疑經濟部為何要求水庫評估設置光電板，與沈伯洋等人長期主張非核家園有關。楊植斗指出，沈伯洋長期支持非核家園政策，反對《核子反應器設施管制法》修正案及核電延役，認為相關能源政策造成的問題，不應由台北市民承擔。最後痛批，沈伯洋等人推動反核政策，如今卻要讓民眾承受能源政策帶來的影響，直言「反核仔沈伯洋自己捅出來的婁子，台北市民不願意幫忙揹鍋！」