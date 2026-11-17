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台南市政府今（17）日表示，烏山頭水庫光電是依循中央能源政策，由水庫主管機關農業部農田水利署嘉南管理處招商設置，第一期已於111年完成。考量近期社會觀感及民意要求，南市府已函請中央審慎評估後續處置；據了解，二期計畫尚未建置部分，嘉南管理處已完成解約，並承諾持續加強水質檢測。有鑒於英、美、日等國家推動太陽光電發展陸續有水面型光電成功之案例，為發展太陽光電多元應用，行政院自105年核定「太陽光電2年推動計畫」，責成經濟部水利署統籌推動水域空間太陽光電之設置，並於阿公店水庫完成全台首座水庫水域型光電示範案。經濟發展局長張婷媛表示，中央及地方政府與市民一樣注重民眾用水安全，民眾日常使用的飲用水，皆是經由淨水場層層嚴格把關，絕非直接飲用水庫原水。依據經濟部統計數據，環保主管機關定期監測大台南淨水場水質，包含重金屬砷、鉛、鉻、鎘等68項飲用水檢測項目，近5年檢測超過4,000筆以上，全數合格符合飲用水標準，顯示民眾飲用水安全無虞。環境部及農水署嘉南管理處也定期檢測水庫原水，依據農水署嘉南管理處官網公開資料，烏山頭水庫歷次水質檢測結果均符合灌溉水質標準，所灌溉出來的農作物同樣安全無虞。目前經濟部水利署官網也已設立水庫水質專區，統整環境部水庫水質監測資訊、各水庫管理機關及台水公司淨水場公佈之水質數據資訊，落實資訊公開透明，以供市民掌握水質安全狀況、安心飲用。經濟發展局也表示，依法行政是民主法治國家的核心基礎，目前我國水庫水面型光電均是早期在法制與安全前提下核准設置之場域。市府配合國家能源政策，同時尊重立法院於114年11月14日三讀通過環評修法，新增水面型光電面積達5公頃以上，必須實施環境影響評估。且考量烏山頭水庫光電係依法向中央申請設置，市府非場域及合約管轄機關，但已適時反映予中央機關評估，並強調水質安全應以科學數據理性監督，將持續偕同中央共同把關水庫用水安全。