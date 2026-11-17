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泰國喀比府竹子島（Koh Mai Phai）海灘，近日赫見神秘金屬球體漂上海灘，當局立刻封鎖海岸線並針對這一可疑物體展開調查。根據泰國公共電視台報導，泰國地理資訊與太空科技發展局（GISTDA）已針對日前被沖上喀比府竹子島岸邊的可疑太空碎片展開調查。GISTDA 轄下太空科技研究中心（S-TREC）官員前往勘驗，並從諾帕拉塔拉海灘－皮皮島國家公園（Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park）工作人員手中接管該物體。這批碎片最早是由國家公園巡守員於 11 月 1 日在第三保護站（Protection Unit 3）附近海域發現漂浮於海面上。GISTDA太空科技研究中心主任Sitthiporn Channamsin於5日率隊前往現場，與喀比府海事執法指揮中心副主任及國家公園主管會面，共同檢視物體、保存方式、還有相關安全作業規範和海域監控及太空物件追蹤資料進行交流。目前 GISTDA 已將該物體運往位於春武里府（Chon Buri）的太空創新園區，進行詳細的工程分析，以釐清其確切來源。泰國當局提醒民眾，由於可疑太空碎片可能含有具毒性的化學物質，切勿隨意觸碰或移動；若發現類似物品，應先拍照存證、記錄發現位置，並立即通報相關單位處理。事實上，今年七月，澳洲昆士蘭北部一座寧靜的海灘，也曾發現類似的神祕球體出現在岸邊，當時澳洲國家緊急事務管理署（NEMA）指出，這些被沖上岸的物體很可能是火箭發射後留下的「太空碎片」。