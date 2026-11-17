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輝達從高點暴跌33% 韓國散戶一週砸百億搶進

美國散戶更瘋狂 輝達4.6倍槓桿商品交易暴增

高槓桿商品引發爭議 華爾街批監管漏洞

黃仁勳接班未定 分析師示警不確定性恐拖長

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情風波辭去執行長職務，拖累公司股價從高點重挫超過30%，但韓國與美國散戶卻逆勢進場，押注股價反彈。韓國投資人短短一週就買進價值約3.34億美元（約新台幣107億元）的輝達股票，美國市場更出現高達4.6倍槓桿的衍生性金融商品交易熱潮。不過，分析師警告，輝達接班人選與國安調查尚未明朗，股價恐持續面臨波動。根據韓國《中央日報》報導，韓國證券集中保管機構（KSD）旗下證券資訊平台SEIBro統計顯示，11月6日至13日期間，輝達成為韓國投資人淨買超最多的海外股票，淨買入金額達3億3434萬美元，約合4500億韓元（約新台幣107億元）。輝達股價13日收在162.85美元，相較10月6日盤中創下的243.37美元高點，已下跌約33%。光是11月以來，跌幅就達兩成以上，但韓國散戶仍持續投入資金，試圖趁低價布局。除了直接買進輝達股票，韓國投資人也大舉買入槓桿型ETF。其中，追蹤那斯達克100指數每日3倍報酬的TQQQ，期間淨買入2億7165萬美元，排名第二；追蹤美國半導體指數每日3倍報酬的SOXL，則以2億3490萬美元排名第三。這類ETF在標的指數單日上漲1%時，理論上可獲得約3%報酬，但若指數下跌1%，損失也會放大至約3%。由於槓桿ETF追蹤的是每日報酬，當市場反覆震盪時，即使指數最後回到原點，投資人仍可能因複利效果而蒙受損失。不只韓國散戶積極搶進，美國市場也掀起高槓桿交易熱潮。據《彭博》報導，預測市場平台Kalshi於11月5日推出與股票價格連動的永續期貨（Perpetual Futures）後，迅速吸引散戶及避險基金參與。截至12日，輝達永續期貨的24小時交易金額已突破1億美元；記憶體大廠美光（Micron）的相關商品也曾在9日突破1億美元，SpaceX則創下單日8800萬美元的交易額。與一般股票投資不同，永續期貨不需要實際持有股票，投資人可以直接押注價格上漲或下跌，而且沒有到期日，能夠全天候交易。Kalshi提供的輝達永續期貨最高槓桿達4.6倍，美光與SpaceX則各為3.5倍。這代表投資人可以用較少資金操作更大的部位，但一旦行情走勢與預期相反，虧損也會同步放大。隨著高風險衍生性金融商品交易升溫，美國金融業也出現監管爭議。報導指出，芝加哥商品交易所集團（CME Group）、芝加哥選擇權交易所（Cboe）及城堡證券（Citadel Securities）等業者，已分別對美國商品期貨交易委員會（CFTC）提起訴訟，質疑Kalshi推出的永續期貨規避現有投資人保護規定。Cboe全球衍生性商品主管霍金（Rob Hocking）批評，CFTC的監管制度在證券投資人保護方面存在太多漏洞，形容相關市場簡直如同「無法無天的地帶」。儘管散戶積極押注反彈，但輝達的經營風險尚未解除。韓國韓亞證券研究員金斗彥指出，輝達雖已由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長，但正式接班人仍未確定，獨立調查及美國國會的審查要求也持續進行。他認為，由於經營權交接與國安調查屬於不同程序，相關不確定性可能長期存在。三星證券研究員文俊浩則表示，輝達的企業願景長期與黃仁勳個人緊密相連，在目前情況下，甚至難以評估公司合理價值，建議投資人採取保守態度。