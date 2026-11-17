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▲光華國中校舍奠基破土老照片。（圖／光華國中提供）

高雄市立光華國中歡慶創校50週年，特別發出溫馨的「光華50尋人啟事」，邀請歷屆畢業生及祖孫三代都曾就讀光華的「三代光華人」，12月12日上午9時重返母校，一起參加「光華50・青春再相逢」活動，透過校慶運動會繞場、校園巡禮、校友交流及紀念合影，找回青春記憶，見證半世紀的光華情。光華國中校長王小芬表示，「學校走過五十年，最值得驕傲的，不只是校舍的改變、設備的進步或學生的優異表現，而是五十年來，光華陪伴了一代又一代孩子成長，成為無數家庭共同的青春記憶。五十年改變了校園的風景，卻改變不了光華人對母校的感情。無論畢業多久、走得多遠，光華永遠是大家的家！」光華國中家長會長温國呈也熱情響應表示，「五十年的光華，是一代又一代老師、家長、校友和社區共同努力的成果，最令人感動的，就是孩子在這裡成長，長大後仍然記得母校，甚至帶著自己的下一代走進同一座校園。這次50週年校慶，家長會也希望發揮凝聚力量，號召更多老朋友回來相聚，一起找回當年的同學、老師與青春回憶。」為了讓這份跨越半世紀的情誼持續延續，光華國中誠摯邀請民國66年入學、69年畢業後的歷屆校友，以及祖父母、父母、子女三代皆曾就讀光華的家庭，踴躍報名「光華50・青春再相逢」活動，也歡迎退休師長、家長及社區好友共襄盛舉。今年光華國中以「光華50・閃耀未來」為校慶主題，12月11日、12日連續兩天安排豐富精彩的系列活動。12月11日首先登場的是熱鬧的園遊會、展現學生才華的精彩展演，以及結合多元學習的教學闖關活動，讓校園洋溢青春活力。12月12日則是50週年校慶重頭戲運動會，除了熱血沸騰的運動競賽，更有充滿回憶與感動的校友繞場、校園巡禮及交流分享，並準備精美小禮物歡迎學長姐回家。中午更規劃溫馨的「光華娘家宴」，邀請校友、家長及社區好友相聚敘舊，一起分享光華人的共同回憶。當天還有以「One Earth, Our Future」為主題的「跨國世代美展」，集結臺灣、日本、越南及紐西蘭學生的藝術創作，展現光華國中深耕藝術教育、 連結世界的豐碩成果。「光華50·青春再相逢」活動報名至12月2日截止，歡迎電洽（07）722-2622分機532、310光華國中總務處詢問報名事宜。學校也特別呼籲大家一起發揮「尋人力量」，將消息分享給當年的老同學、老師、親朋好友，讓更多光華人知道母校正在尋找他們。