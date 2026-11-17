串聯基隆、新北及台北的「基隆捷運」主體工程今（17）日正式開動，將可從基隆八堵直達台北南港、大稻埕！新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、台北市副市長張溫德今在動土典禮一起揮動金鏟，全力朝2033年完工目標前進。
基隆捷運橫跨三市、全長15.6公里，共設置13座車站、計畫經費696.89億元。將與汐止東湖線、台北市民生線整合，採「一車到底」旅客免換車，就可從基隆直達南港或大稻埕。此外，還有「9站7線轉乘」可轉乘高鐵南港站、台鐵汐科站、八堵站、南港站，以及板南線南港站與南港展覽館站、文湖線中山國中站與東湖站、環狀線東環段Y35站、中和新蘆線行天宮站及淡水信義線雙連站。
基隆捷運工程發包 四大優先策略搶時間
侯友宜指出，2020年四首長會議中，新北市主動承擔、優先推動整合路網的第一棒捷運汐東線，並確認基隆捷運與汐東線共軌共線。2024年1月行政院核定綜合規劃報告時，指定由新北接手基隆捷運的興建與營運重任，新北市府團隊立即在同年底將工程經費提報中央審議，歷經1年10個月的努力，今年10月13日正式核定。
然而，隨著各項成本上升，先前拍板近700億元的經費已經不足明年招標，將提財務修正計畫。侯友宜說，必須要跟時間競賽，為縮短時程，採取「四大優先」策略推進，分別為細設先行、機電後擴、先期工程率先施工、地下段統包工程先行招標。目前「先期工程」施工進度超前、「高架段細部設計」正進行期末報告，明年2月將啟動工程招標作業。
以捷運為軸線 帶動科技園區與場站開發
基隆捷運機電系統、地下段土建統包工程今開工，象徵捷運主體工程進入實質建設階段。謝國樑指出，在2033年通車前基隆市府也有不少工作要完成，目前推動基隆智慧科技園區及各場站捷運開發區，未來將以捷運建設為軸線，串聯沿線場站、公共運輸及周邊生活機能，帶動周邊土地與產業發展，吸引更多產業及人才進駐，為基隆創造新的發展動能。
尖峰班距3分45秒 讓市民早點回家
新北捷運工程局長李政安補充，基隆捷運完工、通車後尖峰班距約為3分45秒，每小時單向運能可達1萬人次，對比台鐵平均班距約10至15分鐘，大幅縮短乘客等待時間，能有效紓解基隆與南港間長年的通勤壅塞困難，未來旅運量提升，系統還可以縮短班距到1分45秒，同時為北北基打造高效率的綠能軌道廊帶。
張溫德表示，三縣市市民希望的起點是「能不能早點回家」。現在南港已經不是「黑鄉」，今天開工的地下段將在「南港展覽館站」與臺北捷運板南線、文湖線串聯打造「三線聯網」的黃金廊帶。「東區門戶計畫」的經貿外溢效應延伸至基隆河谷廊帶，實現三市共榮，也鞏固南港作為國家級交通樞紐的地位。
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侯友宜指出，2020年四首長會議中，新北市主動承擔、優先推動整合路網的第一棒捷運汐東線，並確認基隆捷運與汐東線共軌共線。2024年1月行政院核定綜合規劃報告時，指定由新北接手基隆捷運的興建與營運重任，新北市府團隊立即在同年底將工程經費提報中央審議，歷經1年10個月的努力，今年10月13日正式核定。
基隆捷運機電系統、地下段土建統包工程今開工，象徵捷運主體工程進入實質建設階段。謝國樑指出，在2033年通車前基隆市府也有不少工作要完成，目前推動基隆智慧科技園區及各場站捷運開發區，未來將以捷運建設為軸線，串聯沿線場站、公共運輸及周邊生活機能，帶動周邊土地與產業發展，吸引更多產業及人才進駐，為基隆創造新的發展動能。
尖峰班距3分45秒 讓市民早點回家
新北捷運工程局長李政安補充，基隆捷運完工、通車後尖峰班距約為3分45秒，每小時單向運能可達1萬人次，對比台鐵平均班距約10至15分鐘，大幅縮短乘客等待時間，能有效紓解基隆與南港間長年的通勤壅塞困難，未來旅運量提升，系統還可以縮短班距到1分45秒，同時為北北基打造高效率的綠能軌道廊帶。