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▲基隆捷運主體工程今（17）日在社后機廠舉行開工典禮，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及台北市副市長張溫德共同出席並進行開工動土儀式。（圖／記者李青縈攝）

▲基隆捷運採CBTC號誌系統「一車到底」，旅客免換車，就可從基隆八堵直達南港或大稻埕，還能「9站7線轉乘」。(圖／新北捷運工程局提供）

基隆捷運工程發包 四大優先策略搶時間

▲基隆捷運主體工程今（17）日在社后機廠舉行開工典禮，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及台北市副市長張溫德共同出席並進行開工動土儀式。（圖／記者李青縈攝）





▲基隆捷運主體工程今（17）日在社后機廠舉行開工典禮，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及台北市副市長張溫德共同出席並進行開工動土儀式。（圖／記者李青縈攝）

以捷運為軸線 帶動科技園區與場站開發

尖峰班距3分45秒 讓市民早點回家

▲基隆捷運SB32站內模擬圖。(圖／新北捷運工程局提供）

▲基隆捷運主體工程今（17）日在社后機廠舉行開工典禮，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及台北市副市長張溫德等共同出席並進行開工動土儀式。（圖／記者李青縈攝）

串聯基隆、新北及台北的「基隆捷運」主體工程今（17）日正式開動，將可從基隆八堵直達台北南港、大稻埕！新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、台北市副市長張溫德今在動土典禮一起揮動金鏟，全力朝2033年完工目標前進。基隆捷運橫跨三市、全長15.6公里，共設置13座車站、計畫經費696.89億元。將與汐止東湖線、台北市民生線整合，採「一車到底」旅客免換車，就可從基隆直達南港或大稻埕。此外，還有「9站7線轉乘」可轉乘高鐵南港站、台鐵汐科站、八堵站、南港站，以及板南線南港站與南港展覽館站、文湖線中山國中站與東湖站、環狀線東環段Y35站、中和新蘆線行天宮站及淡水信義線雙連站。侯友宜指出，2020年四首長會議中，新北市主動承擔、優先推動整合路網的第一棒捷運汐東線，並確認基隆捷運與汐東線共軌共線。2024年1月行政院核定綜合規劃報告時，指定由新北接手基隆捷運的興建與營運重任，新北市府團隊立即在同年底將工程經費提報中央審議，歷經1年10個月的努力，今年10月13日正式核定。然而，隨著各項成本上升，先前拍板近700億元的經費已經不足明年招標，將提財務修正計畫。侯友宜說，必須要跟時間競賽，為縮短時程，採取「四大優先」策略推進，分別為細設先行、機電後擴、先期工程率先施工、地下段統包工程先行招標。目前「先期工程」施工進度超前、「高架段細部設計」正進行期末報告，明年2月將啟動工程招標作業。基隆捷運機電系統、地下段土建統包工程今開工，象徵捷運主體工程進入實質建設階段。謝國樑指出，在2033年通車前基隆市府也有不少工作要完成，目前推動基隆智慧科技園區及各場站捷運開發區，未來將以捷運建設為軸線，串聯沿線場站、公共運輸及周邊生活機能，帶動周邊土地與產業發展，吸引更多產業及人才進駐，為基隆創造新的發展動能。新北捷運工程局長李政安補充，基隆捷運完工、通車後尖峰班距約為3分45秒，每小時單向運能可達1萬人次，對比台鐵平均班距約10至15分鐘，大幅縮短乘客等待時間，能有效紓解基隆與南港間長年的通勤壅塞困難，未來旅運量提升，系統還可以縮短班距到1分45秒，同時為北北基打造高效率的綠能軌道廊帶。張溫德表示，三縣市市民希望的起點是「能不能早點回家」。現在南港已經不是「黑鄉」，今天開工的地下段將在「南港展覽館站」與臺北捷運板南線、文湖線串聯打造「三線聯網」的黃金廊帶。「東區門戶計畫」的經貿外溢效應延伸至基隆河谷廊帶，實現三市共榮，也鞏固南港作為國家級交通樞紐的地位。