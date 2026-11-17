我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日本職棒（NPB）東北樂天金鷲的21歲小將陽柏翔，今日與樂天球團完成新球季談薪，最終以加薪30萬日圓（約6.2萬新台幣）、推定年薪580萬日圓（約120萬新台幣）完成簽約。陽柏翔日前代表中華隊參與2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC），看到隊友宗山壘MVP等級的表現，陽柏翔直呼非常強，更喊話明年要搶下先發二壘，與宗山壘共組「二遊搭檔」。此外，陽柏翔在簽名板上寫下「生涯首盜」，期盼明年能在一軍跑出10次盜壘。據《日刊體育》報導，陽柏翔透露，球團在談薪時向他表達了期待明年球季搶下先發主力的期許，他也表示，「明年我會努力在一軍出賽更多場次。」本季陽柏翔在二軍敲出3支全壘打，展現了打擊方面的長處。在簽名板上，他寫下「生涯首盜」作為目標，並充滿決心地說，「我很想要盜壘，因為現在還完全沒能做到，希望明年在一軍能跑出10次盜壘。」此外，陽柏翔日前也代表中華隊參加亞冠賽，並在「台日大戰」與隊友宗山壘交手，最終中華隊以0：5吞敗。宗山壘連續4場開轟、榮膺大會MVP，看到隊友超強表現，陽柏翔說：「這屆賽事打得很開心。日本隊真的很強，非常強，宗山學長也很強。」談到同為內野競爭對手的宗山壘在守備端的優異表現，陽柏翔也繃緊神經表示，「我會努力不輸給他的。」季後在宮崎舉行的鳳凰聯盟，陽柏翔戴著宗山壘贈送的手套出賽，隨後的亞冠賽也繼續沿用同一個手套，他笑著說，「到現在都還沒有發生過失誤喔，這是一咖很棒的手套。」他也透露賽事期間曾與宗山壘交談，「他對我說了聲『加油』。」陽柏翔也表態，明年球季將以「二壘手」位置一決勝負，若能順利實現，未來或許有機會看到他與宗山壘共組「二遊防線」搭檔。休賽季期間，陽柏翔預計將回到台灣與職業球員們一同進行自主訓練，並強調，「我想把時間多花在二壘手的守備練習上。」