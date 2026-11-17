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天赦日12月16日登場 子午相沖象徵打破僵局

▲天赦日民眾可到供奉玉皇上帝的廟宇祈福，或在家準備三杯清水、清茶及當令水果稟告心願。（圖／記者李政龍攝）

「168枚硬幣煮錢水」步驟一次看！整理財務、戒掉漏財習慣

煮錢水做法

▲民俗上可準備168枚、面額不限的硬幣，洗淨後放入專用鍋具，加水煮沸，冷卻後擦乾收進聚寶盆；煮過的水不能飲用，可拿來澆花，舊硬幣則可捐作公益。（圖／翻攝自柯柏成命理）

2026年最後一次天赦日落在12月16日，民俗專家柯柏成表示，這次天赦日威力不一般，當天恰逢庚子月、甲子日，與丙午年形成子午相沖，象徵打破停滯，適合反省過錯、戒除壞習慣。若想要替新一年求好運，民眾可到玉皇上帝廟參拜，或在家準備清水、清茶及水果祈福，除此之外也能在家準備168枚硬幣煮錢水，象徵一路發，為新的一年祈求財氣流動。天赦日並非固定日期，而是依四季及特定干支推算。古籍《欽定協紀辨方書》引述《天寶曆》記載，天赦日有「赦過宥罪」之意，冬季則以甲子日為天赦日。今年12月16日正好符合條件，也是2026年最後一次天赦日。柯柏成表示，2026年為丙午年，當天是庚子月、甲子日，月支與日支皆為「子」，和年支「午」形成子午相沖。命理中的「沖」不一定代表不好，也有變動、鬆動及打破原有狀態的象徵，因此適合趁年底檢視生活，挑一項想改掉的習慣，例如熬夜滑手機、衝動購物、拖延工作或情緒失控，從當天開始採取具體行動。有信仰的民眾，可配合宮廟開放時間，前往供奉玉皇上帝的廟宇參拜；若想在家祈福，則可準備三杯清水或清茶、當令水果，在整潔的陽台或庭院誠心稟告。柯柏成提醒，祈福不只是說出願望，也要反省過去的錯誤，並提出實際改善方式。柯柏成也分享民俗煮錢水儀式，取「168」諧音「一路發」，象徵財氣流動、四方來財，硬幣不限國家及面額，也能混合使用。特別要注意的是，準備的是168「枚」硬幣，不是168元。柯柏成提醒，煮過硬幣的水不可飲用，依民俗說法可用來澆花或灌溉綠植；上一次天赦日留下的硬幣，也能捐作公益，將祈福心意轉化為善行。柯柏成建議，煮錢水時也可同步整理財務，像是關閉購物平台促銷通知、取消不再使用的付費訂閱，或重新檢查長期未整理的帳務，減少不必要支出。若想改善拖延，則可把擱置已久的工作拆成一個能立即完成的小步驟，不必一次設定太多目標。另外，這次天赦日雖適合祈福、懺悔及立願，但因帶有子午相沖的特性，婚嫁、動土等重要事項仍須依個別條件另行擇日。年底也可趁機清理堆積的紙箱、雜物與文件，替新的一年騰出空間。