其中3分52秒開始的一波進攻，全隊沒人敢投籃、不斷傳導後最終離譜失誤的7秒影片，賽後於網路上瘋傳，讓球迷全看傻，

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勇士7秒無人敢出手 最後失誤收場

團隊進攻不僅毫無亮點，場上5名球員就好像突然不會打球一樣。

投籃命中率僅33.3% 球迷狂罵

「怪不得連鵜鶘都打不贏」、「還好柯瑞不在場邊，不然應該要吐血了」、「真的太菜了」

缺少當家球星柯瑞（Stephen Curry）的金州勇士，今（17）日慘敗給紐奧良鵜鶘21分，尤其首節進攻荒腔走板，「好像大學新生盃？」、「真的慘不忍睹」、「到底在幹嘛，把那該死的球投出去！」勇士本場開局11次出手全落空，首節就被打出24分差距，讓人看傻眼。其中倒數3分52秒時，勇士已經陷入5：23落後，菜鳥前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）運球過半場後，突然高吊給中鋒貝西（Charles Bassey），結果球砸到籃框上，貝西救回後，經過2次傳導仍沒有球員敢出手，最後傳給老將尼恩（Georges Niang）發生失誤，3分45秒從3分52秒到3分45秒期間，勇士這波7秒失誤，成為本場進攻縮影，賽後於網路上瘋傳。《CBS Sports》更評論，勇士在失去柯瑞之後，「勇士全場投籃命中率僅33.3%，三分球出手46次僅投進11球，命中率23.9%，籃板、助攻與抄截等相關數據全面落後給鵜鶘，用一場難堪內容苦吞3連敗。球迷看到這段7秒失誤影片也評論道，