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台北市長蔣萬安日前曾提出「松山機場遷建」構想，但最新公布的選舉公報中，卻未將此議題列入政見，引來沈伯洋競選總部媒宣中心召集人周軒質疑，這證實了蔣萬安跟國民黨吵了1個月的「松機遷建」完全就是在騙票、說謊。國民黨台北市議員游淑慧則反擊，沈伯洋的選舉公報同樣未列入其大力宣傳的政見，痛批永遠指著別人鼻子罵的雙標人、雙標黨。「蔣萬安叫騙票、沈伯洋卻沒關係？雙標政黨，名符其實。」游淑慧怒轟，真的是抹黑造謠不斷電，而且告不怕，周軒先生批評之前，請先看看沈伯洋自己的公報，他大力宣傳的「無限都更」、「都更全程陪伴機制」、「市民大道城市縫合、空中廊道」，還有預計花9.5億元興建的「迎風—港墘跨基隆河自行車專用橋」，這些具體政策，選舉公報裡通通沒有列出。游淑慧直言，依照周軒先生的邏輯，沈伯洋也是在說謊、騙票？是公報亂寫一通，還是沈伯洋亂講一通，還是一邊選一邊臨時起意？她最後更是不客氣開罵，永遠指著別人鼻子罵的雙標人、雙標黨，溫暖只是人設、出征抹黑才是真實，不抹黑不罵人很難嗎？