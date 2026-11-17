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選戰倒數11天，台北市長蔣萬安競辦傳出選前黃金週不辦大型造勢，反而去民眾黨造勢，遭北市黨務人士批很危險，更說分散國民黨議員支持力道，點名松信、中正萬華選區恐都要讓1席給民眾黨。競總人士證實此事，但解釋因為大型造勢剛辦完，且週日已安排和藍營大咖車掃，「不會沒事做」。競總人士表示，今年規劃20日晚間掃士林夜市、黃金週六21日晚上參加民眾黨大造勢、黃金週日22日晚上和藍營大咖車掃。該人士解釋，國民黨中央4年前黃金週在桃園舉辦北北基桃造勢，但今年黨中央規畫22日去宜蘭辦3000人造勢，所以競辦才規劃當天晚上啟動藍營大咖車掃。據悉，所謂的藍營大咖，目前掌握包括立法院長韓國瑜、蔣萬安競總主委、台中市長盧秀燕都已點頭，但確切安排仍以競總公布為主。競總人士也證實，23日開始將和民眾黨小雞車掃，24日到27日則陪國民黨小雞並且分區車掃，27日在凱道面前舉行選前之夜。台北市長蔣萬安今被問到此事，則說年底目標，就是藍白席次最大化，希望更多志同道合的朋友，一起進入議會，和市府團隊大家並肩作戰，一起努力。