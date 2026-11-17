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▲許城泰（右）不講話就自帶殺氣，常常被誤會。（圖／friDay影音）

許城泰長太兇 上廁所都能嚇到人、訪問還嚇爛記者

李民基也有反差萌 自認不聰明：考不上警察

《碰撞搜查線2：狂暴之路》劇情介紹 可至friDay影音收看

韓國演員許城泰過去在《魷魚遊戲》、《犯罪都市》等作品中，憑著一張兇狠的臉孔讓觀眾留下深刻印象，沒想到反派演得太成功，竟然連現實生活都受到影響，他近日與李民基、郭善英及導演朴俊宇接受《碰撞搜查線2：狂暴之路》台灣媒體視訊訪問，透露當年拍完《犯罪都市》後，頂著光頭走進廁所卻把陌生人嚇壞，受訪過程又差點嚇哭記者，1句反問：「可以問一點跟《碰撞搜查線》有關的問題嗎？」讓人一度以為他對問題不滿，幸好隨即笑著澄清只是在開玩笑，連郭善英都忍不住替他澄清，其實他本人善良、害羞又膽小，跟觀眾熟悉的反派形象完全相反。許城泰回憶，當時《犯罪都市》上映後，自己還維持著電影中的光頭造型，沒想到每次去洗手間，經常會嚇到其他人，「彼此都會嚇一跳，晚上在暗處遇到也會嚇到。」讓他哭笑不得，趕緊替自己澄清：「但其實我本人並不是那樣的人，我可是個平時都笑口常開的人呢！」有趣的是，當被問到是否曾遇過別人誤以為他很兇、實際相處後才發現人很好的經驗，他突然笑著反問：「可以問一點跟《碰撞搜查線》有關的問題嗎？」展現兇狠一面嚇到不少記者，隨後又補上一句自己是在開玩笑，幽默到不行。不只觀眾對許城泰的反派形象印象深刻，就連他本人都開始懷疑自己演的角色，他這次在《碰撞搜查線2：狂暴之路》飾演交通犯罪搜查組組長鄭采萬，明明是站在正義一方的警察，他讀劇本時卻忍不住擔心：「這個角色最後會不會變成壞人？」直到確認角色沒有黑化才放下心來。他也笑說，導演其實很懂得運用觀眾對他的既定印象，第一季就曾安排幾個相關橋段，讓大家猜不透這個角色。一旁的郭善英聽完，也忍不住替許城泰說話，透露他在片場根本不是大家想像中的模樣，「他其實是個和大家刻板印象完全不同、非常可愛的人。」不僅個性善良，還容易害羞、膽子有點小，這些特質只是被過去的反派角色藏起來了。許城泰隨後也坦承自己有懼高症，只要到了比較高的地方就會害怕，幸好這次飾演的鄭采萬主要負責指揮，不需要太多動作戲，讓他鬆了一口氣，但也覺得有點對不起其他辛苦拍攝動作場面的演員。除了許城泰的反差萌，李民基在訪問中也展現幽默的一面，他在劇中飾演IQ158、擅長破解複雜案件的天才警察車延互，被問到如果現實生活真的成立交通犯罪搜查組，自己能不能通過入隊考試，沒想到他連想都不用想，直接回答：「這題我可以很肯定的回答，我考不上。」讓郭善英在一旁笑個不停。至於為什麼如此沒信心？李民基自嘲：「車延互大概比我聰明100倍。」郭善英則笑說，不論在哪個國家，要成為警察都不是容易的事，身為演員能透過拍戲體驗不同職業，已經覺得非常幸福。至於平常在車上都會準備什麼必備物品？許城泰的回答又讓人看到他私下務實的一面，笑說到了自己這個年紀，車上總少不了Omega-3、益生菌、維生素C及維生素D等各種營養補給品。訪問最後，他也不忘向台灣粉絲喊話，希望大家多多支持《碰撞搜查線2》，更提前預告：「還有12月AAA見！」親口向台灣觀眾約定年底再相見。第二季延續交通犯罪搜查組TCI的辦案故事，李民基飾演的車延互、郭善英飾演的閔素喜、許城泰飾演的鄭采萬，以及禹東技等成員再度集結，並加入由朴志晟飾演的新進實習警員朴大勢、玟熙飾演交通犯罪調查組的老么呂現景，團隊擴編為6人。新一季故事圍繞鄭采萬妻子的肇事逃逸命案展開，車延互得知案件追訴期限即將屆滿，決定私下重新調查，卻意外牽扯出10年前的運鈔車劫案，以及另一樁警員殉職事件。隨著線索逐漸浮現，眾人發現3起案件竟然環環相扣，甚至可能涉及警察內部的貪腐問題，而掌握關鍵的警察廳重大犯罪調查科組長李太主又突然離奇死亡。除了貫穿全季的懸案，TCI還得處理疑似遭人操控的汽車暴衝事故、假車禍保險詐騙，以及高速公路連續殺人案。其中，一輛死亡車禍的事故車輛，竟被發現車內ECU（電子控制單元）留下「攻擊紅色自行車」的異常指令，讓原本看似單純的交通意外，逐漸浮現人為犯案的可能。《碰撞搜查線》第一季播出後獲得不錯的成績，這次原班人馬相隔兩年再度合作，演員們卻完全沒有久別重逢的陌生感。許城泰透露，第一季殺青後，原本的拍攝場景早已全部拆除，沒想到劇組為第二季重新搭建時，竟然還原得一模一樣，「我們自己看了都嚇了一跳！」讓大家感覺彷彿上週才剛殺青。郭善英也形容，就像經歷了一場時間旅行，李民基則透露，第一季結束後大家一直很希望能拍續集，因此確定回歸時都非常開心。導演朴俊宇也表示，能再次與這群演員合作非常有意義，拍攝過程順利，完成後更有成就感。該劇11月16日起，同步韓國在friDay影音上架播出。