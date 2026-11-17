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LINE行事曆是什麼？聊天就能建立行程、跨群組管理

▲LINE行事曆可直接新增活動名稱、日期、開始及結束時間，並設定提醒通知。（圖/讀者提供）

LINE聊天室直接建立行程

LINE行事曆設定步驟：

LINE時間到自動傳送提醒

LINE聊天日期一直變藍色？這樣關閉超連結

▲透過LINE行事曆可一次掌握所有在LINE中約的行程。在共用行事曆中，行程參與成員都能一起掌握出席狀況。（圖／官方提供）

LINE內建的行事曆功能，讓用戶不必另外開啟Google行事曆或手機內建App，就能直接從聊天內容建立行程。無論是約吃飯、家人生日、公司聚會，甚至旅行規劃，都能在LINE聊天室中設定日期、時間及提醒通知，還可以讓群組成員確認是否出席，此外，聊天中出現的日期還能直接點選建立行程，不必再翻找對話紀錄，對經常使用LINE約時間的民眾相當實用。LINE在2026年3月推出「LINE行事曆」，最大特色是將日常聊天與行程管理整合在一起，過去朋友在LINE群組約好聚餐時間，還得另外打開行事曆App輸入日期，若忘記記錄，就只能重新翻找聊天紀錄；現在直接在LINE聊天室內，就能把約定好的時間變成行程。LINE行事曆分為「個人行事曆」及「共用行事曆」，此外，LINE行事曆也支援跨群組整合，不同聊天室建立的行程都能集中查看，不必逐一打開群組確認。若有多人參加的活動，還可以查看成員是否出席，讓負責揪團的人更容易掌握人數。最實用的功能就是LINE會辨識聊天訊息中的日期文字，並將其轉換成可以點選的超連結，例如朋友在群組中提到聚餐日期，只要點擊日期，就能直接進入LINE行事曆建立行程，不需要重新手動輸入。除了點擊日期，也可以長按聊天室內的訊息，選擇「行事曆」快速建立活動；或直接點選聊天室下方的「＋」，選擇「行事曆」，自行新增行程。1.開啟LINE，進入想要建立行程的聊天室。2.點選聊天訊息中的日期，或按下聊天室下方「＋」選擇「行事曆」。3.填寫活動名稱、日期、時間等資訊。4.依照需求設定提醒通知及邀請成員。5.點選右上角「建立」，依需求勾選傳送提醒至聊天室，再按下「新增行程」。完成後，群組成員就能查看活動內容。如果希望確認誰會參加，也能透過行程邀請中的「參加」或「不參加」選項回覆，省去在聊天室反覆詢問人數的麻煩。LINE行事曆另一項實用功能，就是可以預先設定提醒時間。根據LINE官方說明，使用者建立行程時，只要設定提醒時間，系統就會透過具有綠盾認證的「Service Messages」官方帳號發送通知。若是多人參加的活動，也能提醒已安排參加的成員，不必由主辦人逐一傳訊息通知。不過要注意，LINE行事曆的提醒功能需要開啟「接收提醒通知」，如果先前曾關閉，就算行程已經設定提醒時間，也可能無法收到通知。使用者可進入LINE行事曆，依序點選「所有行事曆→選單→設定→管理行事曆」，選擇對應行事曆，確認提醒通知是否開啟。LINE行事曆雖然方便，但有些用戶不喜歡聊天室內的日期文字自動變成藍色超連結，容易影響閱讀或不小心誤觸。對此，LINE已在26.6版本新增手動開關功能，只要進入「LINE主頁→設定→聊天→透過訊息內容建立行事曆行程」，就能自行開啟或關閉日期超連結。即使關閉這項設定，仍可透過聊天室下方「＋」選單建立行程。