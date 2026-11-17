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▲ 運動部長李洋日前陪同台北市長候選人沈伯洋內湖南港車掃。（圖/記者陳明安攝，2026.11.07）

台北市選情白熱化，對於陸續有封關民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（17）日表示，目前民調呈現五五波，換算下來每個投開票所可能只差約20票，接下來將持續走入基層、以政見說服所有選民，全力拉票、催票、顧票。沈伯洋上午與宜蘭縣長候選人林國漳召開「新北宜生活圈」合作備忘錄簽署記者會。媒體會後詢問，選舉倒數陸續有封關民調出爐，未來的選戰規劃？沈伯洋坦言，目前民調皆顯示五五波，也可能差2、3％，1％大概是1.4、1.5萬票左右，3％就約是4萬到5萬票，等於一個投開票所差大約20張票，因此現階段就是拉票、催票、顧票，此外也會勤走基層，說服所有選民。媒體詢問，依照民調，2022年投給前立委黃珊珊的選民，約有5成轉為支持沈伯洋。沈伯洋說，他的政見與黃珊珊有不少重疊之處，有市民之前被黃珊珊的政見打動，這次也認為他的政策有幫助，許多選民都在看候選人可以為城市帶來什麼，希望政策可以傳達到每個市民心中，有機會得到更多人支持。此外，市長蔣萬安之前拋出松山機場遷建議題，選舉公報上卻未出現。沈伯洋分析，可能是臨時提出松機遷建議題，來不及放入選舉公報；至於蔣萬安在安心大遊行時演唱《告白氣球》、《當我們一起走過》，並將影片上架到YouTube，但環球音樂發聲明指出沒有取得重製權，影片因此下架，沈伯洋說，可能蔣萬安團隊在要求授權時不夠精細，公開演出和直播、留檔所需的授權並不相同，蔣萬安身為律師應該很清楚，也有可能蔣萬安沒有參與這項決定。對於運動部長李洋先前陪同台北大洋流內湖、南港車掃，沈伯洋回應，李洋利用休假時間與他討論運動議題，讓更多人瞭解運動政策的重要性，是非常健康的討論。