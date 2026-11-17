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川習會、美中俄峰會接連登場 外交部：密切關注

川普將出席「四方安全對話」 外交部：有助印太穩定均樂觀其成

施振榮18日率團赴APEC 場邊會談安排待公布

2026亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於18日至19日在中國深圳舉行，美國總統川普預計19日先與中國國家主席習近平舉行「川習會」，隨後再與習近平、俄羅斯總統普丁進行三方領袖會談。由於美、中、俄領袖同台備受國際關注，外界也關切此會談是否觸及台灣議題，以及我方是否已事先與美方溝通？對此，外交部發言人蕭光偉今（17）日表示，外交部正密切關注川普亞洲行及相關會晤安排，強調台美具有共同利益與目標，雙方溝通交流管道暢通。白宮日前證實，川普將於19日出席APEC領袖會議，並與習近平舉行雙邊會談，隨後再與普丁進行美中俄三方領袖峰會。川普也表示，三方會談預計討論全球核武裁減、伊朗局勢及俄烏戰爭等議題。而針對這次的美中俄三方領袖峰會，蕭光偉今在外交部例行記者會上被問到，是否判斷將觸及台灣議題？他表示，外交部持續密切關注川普此次亞洲行程，以及參加APEC經濟領袖會議期間的相關會晤安排。至於台灣議題是否可能被納入會談，蕭光偉強調，台美雙方具有共同利益與目標，溝通及交流管道也很暢通。他並表示，美方資深官員已多次重申，《台灣關係法》及「六項保證」長期以來都是美國對台政策的重要基礎。蕭光偉也說，台海和平穩定攸關區域、印太地區及全球共同利益，台灣將持續在既有良好基礎上，穩健深化台美全方位夥伴關係。此外，川普此次亞洲行也將在菲律賓參加美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）領袖會議。媒體關切外交部對該機制再次啟動的期待。蕭光偉則表示，無論是區域海域緊張情勢升高、關鍵礦產、能源供應，或航道自由通行等議題，只要相關討論有助於提升區域合作、確保印太地區安全穩定，外交部都樂觀其成。至於台灣出席APEC的相關安排，蕭光偉證實，今年經濟領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮將於18日率團出發，參加在深圳舉行的領袖會議，目前相關活動及安排仍持續進行，待細節確認後，將適時對外說明。