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▲譚松韻（左）與劉學義（右）主演的《蘭香如故》，奪下11月全網劇集播放量的第2名。（圖／翻攝自微博@電視劇蘭香如故）

陸劇今年推出許多爆款，像是《逐玉》、《蘭香如故》、《早春晴朗》、《嫁金釵》等，都成功引發討論，連帶劇中主角都跟著爆紅。而近日「11月全網劇集正片播放量TOP10」公開，張凌赫與田曦薇主演的《逐玉》結局已久仍然強勢奪冠，《蘭香如故》緊追在後拿下第2名，第3名則也是田曦薇主演的《嫁金釵》。近日據《網易娛樂》的報導，根據中國影音數據平台「燈塔」的最新統計，截至11月中旬的全網累計播放量顯示，《逐玉》以突破35億的播放量穩居冠軍寶座，另一部譚松韻、劉學義主演的大爆劇《蘭香如故》以24億奪下第2名，田曦薇搭檔閆桉主演、剛結局的《嫁金釵》，則是在收官後衝上第3名的位置。前3名中，田曦薇就佔據兩個名次也引發外界熱議，紛紛大讚她的扛劇能力，「就是這麼優秀」、「全年下來，單日播放熱度最高的肯定是大金豬，咱們可是連續19天熱度都是破億的」、「年冠我們《逐玉》要了」、「前3有兩個曦薇，太讚了吧。」而除了以上3部劇外，其他從第4名到第10名則依序為陳偉霆的《九門》、井柏然和孫千的《早春晴朗》、黃景瑜與王傳君的《罰罪2》、張嘉益和劉浩存的《主角》、鐘漢良朱珠搭檔的《蜜語紀》、白鹿與王星越的《唐宮奇案之青霧風鳴》、以及白宇搭檔朱亞文的《太平年》，都在今年的熱播劇中佔據一席之地。