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NBA 2026-27賽季最新戰績排名（截至11月17日）

排名 球隊 勝場 (W) 敗場 (L) 勝率 (PCT) 勝差 (GB) 近況 (STRK) 1 費城76人 12 3 .800 - 3連勝 2 波士頓塞爾提克 11 3 .786 0.5 1連敗 3 底特律活塞 8 4 .667 2.5 1連敗 4 邁阿密熱火 8 6 .571 3.5 5連勝 5 亞特蘭大老鷹 8 6 .571 3.5 1連勝 6 紐約尼克 7 6 .538 4.0 1連勝 7 克里夫蘭騎士 8 7 .533 4.0 2連勝 8 奧蘭多魔術 6 7 .462 5.0 4連勝 9 多倫多暴龍 5 8 .385 6.0 4連敗 10 印第安納溜馬 5 9 .357 6.5 1連敗 11 夏洛特黃蜂 4 9 .308 7.0 2連敗 12 華盛頓巫師 4 11 .267 8.0 8連敗 13 布魯克林籃網 3 10 .231 8.0 2連敗 14 芝加哥公牛 3 10 .231 8.0 1連敗 15 密爾瓦基公鹿 1 13 .071 10.5 10連敗

排名 球隊 勝場 (W) 敗場 (L) 勝率 (PCT) 勝差 (GB) 近況 (STRK) 1 聖安東尼奧馬刺 12 2 .857 - 12連勝 2 洛杉磯湖人 12 2 .857 - 8連勝 3 休士頓火箭 11 4 .733 1.5 1連敗 4 明尼蘇達灰狼 10 4 .714 2.0 1連勝 5 孟菲斯灰熊 10 4 .714 2.0 3連勝 6 波特蘭拓荒者 9 4 .692 2.5 1連敗 7 奧克拉荷馬雷霆 9 5 .643 3.0 1連勝 8 丹佛金塊 7 5 .583 4.0 1連敗 9 金州勇士 8 6 .571 4.0 3連敗 10 達拉斯獨行俠 7 7 .500 5.0 3連敗 11 鳳凰城太陽 6 7 .462 5.5 1連勝 12 紐奧良鵜鶘 5 10 .333 7.5 1連勝 13 洛杉磯快艇 4 8 .333 7.0 2連勝 14 沙加緬度國王 1 12 .077 10.5 6連敗 15 猶他爵士 1 13 .071 11.0 12連敗

NBA 2026-27賽季例行賽今（17）日多場賽事落幕，東西區排名再度出現顯著變動。費城76人客場以135：123力克布魯克林籃網，搭配波士頓塞爾提克主場爆冷不敵奧蘭多魔術，76人以12勝3負重返東區第一寶座，寫下自2000-01賽季以來的最佳開季成績；反觀缺少柯瑞（Stephen Curry）的金州勇士在客場以94：115慘敗給紐奧良鵜鶘，苦吞賽季第二次3連敗，目前排名西區第9，距離被西區第11的鳳凰城太陽超越只剩下1.5場勝差。今日76人雖輪休老將詹姆斯（LeBron James），但中鋒恩比德（Joel Embiid）狀態復甦狂轟賽季新高37分，並在末節命中鎖定勝局的後撤步三分球，加上布朗（Jaylen Brown）貢獻31分、13籃板雙十演出，馬克西（Tyrese Maxey）高效拿下24分、9助攻，率隊收下3連勝並超車11勝3負的塞爾提克登頂東區。塞爾提克主場以105：115不敵魔術，魔術全隊7人得分上雙，靠著4連勝衝上東區第8；而東區連勝氣勢最旺的則是邁阿密熱火，今日在主場以128：110大勝休士頓火箭後豪取5連勝，戰績提升至8勝6負躍居東區第4。至於東區後段班競爭力普遍偏低，密爾瓦基公鹿苦吞10連敗以1勝13負敬陪末座，華盛頓巫師即便坐擁戴維斯（Anthony Davis）與楊恩（Trae Young），仍吞下8連敗排在東區第12。缺少柯瑞的勇士在紐奧良首節便陷入大幅落後，終場不敵鵜鶘，儘管新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）攻下全場最高28分、8籃板，仍無力回天。勇士這波3連敗合計狂輸66分，戰績跌至8勝6負退居西區第9，若柯瑞短期內無法歸隊，未來3場接連對陣附加賽等級強敵，恐面臨連敗擴大的危機。西區前段班方面，聖安東尼奧馬刺（12連勝）與洛杉磯湖人（8連勝）同以12勝2負並列聯盟龍頭；火箭輸球後以11勝4負居第3，緊追在後的明尼蘇達灰狼（10勝4負）與孟菲斯灰熊（10勝4負，3連勝）分居第4、第5，波特蘭拓荒者以9勝4負位居第6。附加賽區中，丹佛金塊主場不敵鳳凰城太陽後落至第8，達拉斯獨行俠則在主力弗拉格（Cooper Flagg）低迷下苦吞3連敗，以7勝7負排在第10。(註：分區第7至第10名於例行賽結束後將參加季後賽附加賽)