NBA 2026-27賽季例行賽今（17）日多場賽事落幕，東西區排名再度出現顯著變動。費城76人客場以135：123力克布魯克林籃網，搭配波士頓塞爾提克主場爆冷不敵奧蘭多魔術，76人以12勝3負重返東區第一寶座，寫下自2000-01賽季以來的最佳開季成績；反觀缺少柯瑞（Stephen Curry）的金州勇士在客場以94：115慘敗給紐奧良鵜鶘，苦吞賽季第二次3連敗，目前排名西區第9，距離被西區第11的鳳凰城太陽超越只剩下1.5場勝差。
76人登頂東區第一 熱火5連勝衝上第4
今日76人雖輪休老將詹姆斯（LeBron James），但中鋒恩比德（Joel Embiid）狀態復甦狂轟賽季新高37分，並在末節命中鎖定勝局的後撤步三分球，加上布朗（Jaylen Brown）貢獻31分、13籃板雙十演出，馬克西（Tyrese Maxey）高效拿下24分、9助攻，率隊收下3連勝並超車11勝3負的塞爾提克登頂東區。
塞爾提克主場以105：115不敵魔術，魔術全隊7人得分上雙，靠著4連勝衝上東區第8；而東區連勝氣勢最旺的則是邁阿密熱火，今日在主場以128：110大勝休士頓火箭後豪取5連勝，戰績提升至8勝6負躍居東區第4。至於東區後段班競爭力普遍偏低，密爾瓦基公鹿苦吞10連敗以1勝13負敬陪末座，華盛頓巫師即便坐擁戴維斯（Anthony Davis）與楊恩（Trae Young），仍吞下8連敗排在東區第12。
勇士3連敗狂輸66分 西區雙雄12連勝與8連勝領跑
缺少柯瑞的勇士在紐奧良首節便陷入大幅落後，終場不敵鵜鶘，儘管新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）攻下全場最高28分、8籃板，仍無力回天。勇士這波3連敗合計狂輸66分，戰績跌至8勝6負退居西區第9，若柯瑞短期內無法歸隊，未來3場接連對陣附加賽等級強敵，恐面臨連敗擴大的危機。
西區前段班方面，聖安東尼奧馬刺（12連勝）與洛杉磯湖人（8連勝）同以12勝2負並列聯盟龍頭；火箭輸球後以11勝4負居第3，緊追在後的明尼蘇達灰狼（10勝4負）與孟菲斯灰熊（10勝4負，3連勝）分居第4、第5，波特蘭拓荒者以9勝4負位居第6。附加賽區中，丹佛金塊主場不敵鳳凰城太陽後落至第8，達拉斯獨行俠則在主力弗拉格（Cooper Flagg）低迷下苦吞3連敗，以7勝7負排在第10。
NBA 2026-27賽季最新戰績排名（截至11月17日）
東區聯盟（Eastern Conference）
(註：分區第7至第10名於例行賽結束後將參加季後賽附加賽)
西區聯盟（Western Conference）
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今日76人雖輪休老將詹姆斯（LeBron James），但中鋒恩比德（Joel Embiid）狀態復甦狂轟賽季新高37分，並在末節命中鎖定勝局的後撤步三分球，加上布朗（Jaylen Brown）貢獻31分、13籃板雙十演出，馬克西（Tyrese Maxey）高效拿下24分、9助攻，率隊收下3連勝並超車11勝3負的塞爾提克登頂東區。
塞爾提克主場以105：115不敵魔術，魔術全隊7人得分上雙，靠著4連勝衝上東區第8；而東區連勝氣勢最旺的則是邁阿密熱火，今日在主場以128：110大勝休士頓火箭後豪取5連勝，戰績提升至8勝6負躍居東區第4。至於東區後段班競爭力普遍偏低，密爾瓦基公鹿苦吞10連敗以1勝13負敬陪末座，華盛頓巫師即便坐擁戴維斯（Anthony Davis）與楊恩（Trae Young），仍吞下8連敗排在東區第12。
勇士3連敗狂輸66分 西區雙雄12連勝與8連勝領跑
缺少柯瑞的勇士在紐奧良首節便陷入大幅落後，終場不敵鵜鶘，儘管新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）攻下全場最高28分、8籃板，仍無力回天。勇士這波3連敗合計狂輸66分，戰績跌至8勝6負退居西區第9，若柯瑞短期內無法歸隊，未來3場接連對陣附加賽等級強敵，恐面臨連敗擴大的危機。
西區前段班方面，聖安東尼奧馬刺（12連勝）與洛杉磯湖人（8連勝）同以12勝2負並列聯盟龍頭；火箭輸球後以11勝4負居第3，緊追在後的明尼蘇達灰狼（10勝4負）與孟菲斯灰熊（10勝4負，3連勝）分居第4、第5，波特蘭拓荒者以9勝4負位居第6。附加賽區中，丹佛金塊主場不敵鳳凰城太陽後落至第8，達拉斯獨行俠則在主力弗拉格（Cooper Flagg）低迷下苦吞3連敗，以7勝7負排在第10。
NBA 2026-27賽季最新戰績排名（截至11月17日）
東區聯盟（Eastern Conference）
|排名
|球隊
|勝場 (W)
|敗場 (L)
|勝率 (PCT)
|勝差 (GB)
|近況 (STRK)
|1
|費城76人
|12
|3
|.800
|-
|3連勝
|2
|波士頓塞爾提克
|11
|3
|.786
|0.5
|1連敗
|3
|底特律活塞
|8
|4
|.667
|2.5
|1連敗
|4
|邁阿密熱火
|8
|6
|.571
|3.5
|5連勝
|5
|亞特蘭大老鷹
|8
|6
|.571
|3.5
|1連勝
|6
|紐約尼克
|7
|6
|.538
|4.0
|1連勝
|7
|克里夫蘭騎士
|8
|7
|.533
|4.0
|2連勝
|8
|奧蘭多魔術
|6
|7
|.462
|5.0
|4連勝
|9
|多倫多暴龍
|5
|8
|.385
|6.0
|4連敗
|10
|印第安納溜馬
|5
|9
|.357
|6.5
|1連敗
|11
|夏洛特黃蜂
|4
|9
|.308
|7.0
|2連敗
|12
|華盛頓巫師
|4
|11
|.267
|8.0
|8連敗
|13
|布魯克林籃網
|3
|10
|.231
|8.0
|2連敗
|14
|芝加哥公牛
|3
|10
|.231
|8.0
|1連敗
|15
|密爾瓦基公鹿
|1
|13
|.071
|10.5
|10連敗
西區聯盟（Western Conference）
|排名
|球隊
|勝場 (W)
|敗場 (L)
|勝率 (PCT)
|勝差 (GB)
|近況 (STRK)
|1
|聖安東尼奧馬刺
|12
|2
|.857
|-
|12連勝
|2
|洛杉磯湖人
|12
|2
|.857
|-
|8連勝
|3
|休士頓火箭
|11
|4
|.733
|1.5
|1連敗
|4
|明尼蘇達灰狼
|10
|4
|.714
|2.0
|1連勝
|5
|孟菲斯灰熊
|10
|4
|.714
|2.0
|3連勝
|6
|波特蘭拓荒者
|9
|4
|.692
|2.5
|1連敗
|7
|奧克拉荷馬雷霆
|9
|5
|.643
|3.0
|1連勝
|8
|丹佛金塊
|7
|5
|.583
|4.0
|1連敗
|9
|金州勇士
|8
|6
|.571
|4.0
|3連敗
|10
|達拉斯獨行俠
|7
|7
|.500
|5.0
|3連敗
|11
|鳳凰城太陽
|6
|7
|.462
|5.5
|1連勝
|12
|紐奧良鵜鶘
|5
|10
|.333
|7.5
|1連勝
|13
|洛杉磯快艇
|4
|8
|.333
|7.0
|2連勝
|14
|沙加緬度國王
|1
|12
|.077
|10.5
|6連敗
|15
|猶他爵士
|1
|13
|.071
|11.0
|12連敗