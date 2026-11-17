社群平台Instagram近期針對部分帳號測試「編輯限時動態」功能，使用者發布限時動態後，若發現文字打錯或排版不滿意，不必再刪除整篇重新上傳，只要在發布後15分鐘內，就能直接修改文字、貼圖及塗鴉，且不限編輯次數。這項功能逐漸擴大測試，近期在Threads引發討論，不少網友才驚覺原來限時動態也能修改，直呼「我居然現在才知道」。
IG限動發布後可編輯了！15分鐘內不限修改次數
近期有網友在Threads發文表示，自己直到最近才發現IG限時動態發布後，竟然還能在15分鐘內編輯。貼文中也分享操作截圖，原本打算刪除已發布的限時動態重新上傳，意外發現可以直接點選編輯，文字、貼圖及塗鴉等內容都能調整，不必整篇重新排版，只要針對錯誤部分修改。
消息曝光後，不少網友留言表示驚訝，「居然現在才知道」、「打錯字不用重發再打一遍了」、「原來可以唷，發錯都馬上刪掉再重發」、「我不知道！」、「我現在看到你分享才知道！」也有人認為，對於經常發布限時動態、卻總在上傳後才發現錯字的人來說，這項功能相當方便。
不少用戶仍無法使用！限時動態修改功能採分批測試
不過，也有不少用戶表示，雖然早就聽說有這項功能，卻始終找不到編輯選項，甚至有人反映先前曾經出現，近期卻又消失，留言詢問「我的IG還沒有，官方選我選我」，顯示目前並非所有帳號都能使用。
事實上，從今年5月開始就傳出IG要新增「編輯限時動態」功能，隨後開始陸續有零星用戶發現可以使用，但《NOWnews今日新聞》記者實測發現，原本使用的IG App已於11月13日更新，仍未出現限時動態編輯按鈕；之後手動前往App Store確認更新，也沒有看到相關功能。
目前「編輯限時動態」看來仍處於部分帳號測試階段，尚未全面開放。若帳號已取得測試資格，仍須在限時動態發布後15分鐘內完成修改，逾時便無法透過這項功能編輯。
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近期有網友在Threads發文表示，自己直到最近才發現IG限時動態發布後，竟然還能在15分鐘內編輯。貼文中也分享操作截圖，原本打算刪除已發布的限時動態重新上傳，意外發現可以直接點選編輯，文字、貼圖及塗鴉等內容都能調整，不必整篇重新排版，只要針對錯誤部分修改。
消息曝光後，不少網友留言表示驚訝，「居然現在才知道」、「打錯字不用重發再打一遍了」、「原來可以唷，發錯都馬上刪掉再重發」、「我不知道！」、「我現在看到你分享才知道！」也有人認為，對於經常發布限時動態、卻總在上傳後才發現錯字的人來說，這項功能相當方便。
不過，也有不少用戶表示，雖然早就聽說有這項功能，卻始終找不到編輯選項，甚至有人反映先前曾經出現，近期卻又消失，留言詢問「我的IG還沒有，官方選我選我」，顯示目前並非所有帳號都能使用。
事實上，從今年5月開始就傳出IG要新增「編輯限時動態」功能，隨後開始陸續有零星用戶發現可以使用，但《NOWnews今日新聞》記者實測發現，原本使用的IG App已於11月13日更新，仍未出現限時動態編輯按鈕；之後手動前往App Store確認更新，也沒有看到相關功能。
目前「編輯限時動態」看來仍處於部分帳號測試階段，尚未全面開放。若帳號已取得測試資格，仍須在限時動態發布後15分鐘內完成修改，逾時便無法透過這項功能編輯。