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2026國際少年運動會（ICG）為國際奧林匹克委員會承認之國際賽會，參賽年齡為12至15歲。高雄市遴派田徑、游泳、跆拳道及網球4項代表隊參加，勇奪6金6銀3銅、共15面獎牌，市長陳其邁於今（17）日在市政會議公開表揚，致贈獎勵金，肯定選手們的努力及優秀表現與全體市民分享榮耀。在游泳項目中，高師大附中成為最大贏家。其中林漢昍發揮超群實力，一舉狂攬男子50公尺自由式、100公尺自由式及 50公尺蝶式3面金牌；同校好手潘冠誠則在蛙式項目包辦 50 公尺金牌、100公尺銀牌及200公尺銅牌。此外，由黎品潔、潘冠誠、林漢昍、林恩綺組成的混合隊伍，也在男女400公尺混合式接力項目中合力拿下銀牌；黎品潔另獲50公尺仰式銀牌及100公尺仰式銅牌，林恩綺摘下200公尺蝶式銀牌，大仁國中許凱棣亦在400公尺自由式榮獲銀牌。跆拳道方面，楠梓高中林星佑發揮優異對抗性，勇奪男子 63公斤級金牌，正興國中楊彩祈則在女子55公斤級過關斬將奪得銅牌。網球賽場上，來自正興國中的廖沛亞憑藉穩健發揮，勇奪男子單打第金牌，隨後更與陳子奕搭檔出戰男子雙打，再添1面銀牌，個人獨得1金1銀，展現高雄青少年網球強勁的實力。本屆賽會除爭取競賽佳績外，選手們也透過與各縣市及國內外青少年選手交流，拓展國際視野並累積寶貴競技經驗。選手們在賽場上展現自律、堅持與團隊合作精神，不僅充分展現高雄市推動基層體育訓練的豐碩成果，也彰顯新世代運動人才積極進取、勇於挑戰的精神風貌。高市府教育局長吳立森說，教育局將持續結合學校體育、競技運動及人才培育資源，完善選手升學與訓練銜接機制，鼓勵更多學生投入運動發展，打造優質運動環境，為高雄培育更多優秀運動人才站上國際舞台，為國家與城市爭取榮耀。