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Toyz爆收容人「面壁」 柯文哲自嘲：超級欽差要犯規格

民眾黨創黨主席柯文哲昨（16）日赴台灣高等法院開庭，步出法院受訪時一度情緒潰堤，與妻子陳佩琪擁抱痛哭。他今（17）日南下輔選時坦言，原以為自己早已忘掉過去的種種，後來才發現只是將情緒「壓抑在記憶深處」，他感嘆「最辛苦的不是在裡面坐牢的我，而是外面的家人」。至於網紅Toyz爆料看守所收容人遇他外出都得「面壁」一事，柯文哲自嘲是「超級欽差要犯規格」，但也緩頰稱「也許他們是好意」。柯文哲今日前往彰化展開車隊掃街行程，親自推薦黨籍候選人。行前接受媒體聯訪時，被問及昨天在法庭內重批司法羅織罪名，開庭後受訪與陳佩琪相擁而泣。柯文哲不禁感慨「本來以為我已經忘掉了，原來是壓抑在記憶的深處。」有時聽到別人提起，腦海會突然閃過許多畫面。他回憶道，昨天受訪時陳佩琪剛好站在身旁，讓他瞬間想到「在裡面的人沒那麼辛苦，在外面的人壓力更大」，情緒才會一時激動起來。柯文哲進一步透露，自己出來後深刻體會家人的煎熬，像是原本個性健談的母親，如今變得不愛講話；父親過世時他不在身邊，「後來我拜拜時擲不到筊，換我妹妹去擲才有，反正很多故事」，言談間流露對家人的虧欠與不捨，隨後也自我檢討「情緒控制太差，下次會改進」。此外，針對近期網紅「Toyz」劉偉健在節目上透露，過去在台北看守所期間，只要柯文哲要外出，其他收容人就必須立刻蹲下並面壁避開。面對媒體求證，柯文哲無奈笑稱「也許他們是好意」。他還原當時狀況指出，通常自己要出門應訊或出庭前，所方都會先通知中央管制台進行全區廣播。柯文哲形容，只要廣播一響起、「我一出門，所有人要暫停工作，全部蹲下或面壁」，讓他忍不住自嘲這簡直是「超級欽差要犯的規格」。