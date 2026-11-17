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▲民進黨台北市長候選人沈伯洋。（圖／記者嚴俊強攝）

▲民進黨宜蘭縣長候選人林國漳。（圖／記者嚴俊強攝）

▲沈伯洋、林國漳出席「新北宜生活圈」合作備忘錄簽署記者會。（圖／記者嚴俊強攝）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（17）日與宜蘭縣長候選人林國漳共同出席「新北宜生活圈」合作備忘錄簽署記者會，提出「雙核心、雙引擎」構想，盼在高鐵通車前，就先規劃交通接駁、產業合作與人才培育。林國漳則承諾，他在當選後，三個月內要成立「北宜生活圈協作平台」，希望透過洋流、暖流，一起達到北宜共榮的新夥伴關係。沈伯洋今與林國漳共同出席「新北宜生活圈」合作備忘錄簽署記者會，沈伯洋指出，「雙核心、雙引擎」，南港是東區的門戶，也是在宜蘭有高鐵以後往返宜蘭的重要樞紐，南港有會展空間、國際人才和軟體產業，搭配宜蘭的場域優勢，串聯北宜。沈伯洋指出，台北、宜蘭各有具優勢的產業，可以讓台北市府成為宜蘭業者的客戶，宜蘭縣府也能採用台北業者的產品與服務，為兩地產業創造實際合作機會；創新育成與人才培育也要同步展開，未來可結合台北研究院及國科會TTA進駐北士科的規劃，及早規劃產業育成，並讓孩童在就學階段就能認識未來的產業方向。林國漳則拋出「一個生活圈、兩個核心、三個共好」，也就是透過高鐵延伸宜蘭，讓宜蘭跟南港兩個核心，成為宜北生活圈；至於「三個共好」則希望可以達到三個目標，包括產業共榮、生活共榮，以及效益共享。林國漳指出，第一，產業共榮，由南港跟宜蘭功能互補，讓機會跟資源雙向流通；第二，生活共榮，包括在地參與、守護土地、農業，讓生活共同融化在一起；第三，效益共享，透過交通改善的效益，擴散到每個鄉鎮，用生活改善檢驗成果。林國漳承諾，這三個共好要從現在要開始，他在當選後，三個月內要成立「北宜生活圈協作平台」，首先，邀請社會公信力的社會賢達擔任諮詢委員；再來，推動產業、交通、人才、住宅以及公共服務的密切合作；最後，一定會定期公布進度，接受社會大眾的檢驗。他說，希望透過洋流、暖流，一起達到北宜共榮的新夥伴關係。媒體詢問，若屆時當選人不屬於同個政黨，該如何同步市政議題？沈伯洋回應，這個既有的平台如何運作，是事在人為，因為過往也有這樣的平台，即使可以看到對方看起來是同一個政黨，但好像也沒什麼在討論，而平台本身要運作，並定期跟大家報告，這件事才是重要的；林國漳則說，不管什麼政黨，跨縣市都必須要合作，他相信未來應該是同一個政黨。