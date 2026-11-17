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▲2026亞冠賽中華隊打擊進階數據。（圖／記者陳柏翰製表）

▲2026亞冠賽韓國隊打擊進階數據。（圖／記者陳柏翰製表）

▲2026亞冠賽日本隊打擊進階數據。（圖／記者陳柏翰製表）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）落幕，中華隊最終以第4名作收、寫下隊史最差成績，4場比賽團隊打擊率僅1成56，火力串聯嚴重受阻。根據NPB+追蹤數據顯示，中華隊打者無論在「平均揮棒速度」、「平均擊球初速」或「個人最高擊球初速平均值」，三項核心打擊指標全面墊底，且與日本、韓國存在高達10公里以上的明顯斷層；其中日本有7人、韓國有5人平均揮棒速度突破115公里，中華隊卻是全軍覆沒、無一人達標，數據直接揭開台日韓打線實力落差的殘酷真相。攤開台、日、韓三國打者本屆亞冠賽的擊球追蹤數據，差距一目了然。在「平均揮棒速度」方面，日本隊（14人有效數據）打者平均高達114.5公里，韓國隊打者平均也有112公里，反觀中華隊打者（14人有效數據）平均僅103.9公里，足足比日本慢了10.6公里、比韓國慢了8.1公里。此外，本屆日本隊有多達7名打者平均揮棒速度突破115公里，其中正木智也揮出本屆賽事最高的125.4公里，渡部聖彌與西川史礁也雙雙站上120公里大關；韓國隊同樣有5人突破115公里，以安賢民121公里最高、文賢彬119.9公里次之。而中華隊全隊竟無一人跨過115公里門檻，最高僅味全龍小將曾聖安的111.8公里與捕手張翔的110.1公里勉強站上110公里大關，全隊甚至有4名打者平均揮棒速度落在100公里以下。揮棒速度跟不上，連帶導致擊球初速全面遜色。統計三國打者「平均擊球初速」的團隊平均值，日本隊達142公里、韓國隊為141.4公里，中華隊平均卻僅131.7公里，再次出現超過10公里的落差；若檢視各打者「個人最高擊球初速」的團隊平均值，韓國隊以160.8公里居冠、日本隊160.6公里緊追在後，中華隊則只有147.5公里，落後日韓逾13公里。從個人最高擊球初速來看，韓國隊有5人最高擊球初速飆破170公里，日本隊也有3人突破170公里，且日本全隊共有8人最高擊球初速站上165公里；反觀中華隊僅曾聖安一人突破170公里，超過165公里者也只有曾聖安、林佳緯與張仁瑋3人。揮棒速度與擊球初速有高度正相關，當打者揮棒速度慢了10公里，意味著面對日、韓動輒150公里以上的速球派投手時，打者難以突破對手，更別說是有效串聯攻勢，這也能解釋，為何本屆中華隊團隊打擊率僅1成56。中職近年雖逐步導入運科設備，但年輕打者在基礎肌力養成、揮棒機制優化，以及日常賽季面對高球速投手的適應強度上，仍與日韓職棒存在落差。如何縮短這「10公里」的揮棒鴻溝，將是中職各隊必須正視的首要課題。