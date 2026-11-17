2026ITF台灣國際旅展剛圓滿落幕，緊接著南部還有「2026 TTF臺南國際旅展」將於11月20日至11月23日在大臺南會展中心登場，旗下有20多間連鎖旅店的小鹿文娛，將於旅展現場與官網推出線上旅展推出年度兩大熱銷套票，包含「島內遷徙・全年最低」7200元及「臺日輕奢・漫遊無界」1萬800元，適用全臺及日本超過20個館別，兩款套票皆含6張住宿券，換算每房每晚最低只要1200元起。
小鹿文娛宣告近日有多家新的旅店開幕，包含位於高雄市區的「謙・居間 高雄前金館」，以「城市裡，一處小而精緻的居所」為品牌定位，秉持「少一點繁雜，多一點細節」的精神，從材質、光線、空間到每一件精選物件，細膩營造舒適且富有生活感的住宿氛圍。
高雄新旅宿「謙・居間 高雄前金館」 雙人1800元就可住到
想入住可使用「臺日輕奢・漫遊無界」1萬800元套票（共6張），平日兌換高級雙人房僅需使用一張住宿券，等於是1800元就可，旅店地理位置優越，距捷運前金站3號出口步行約1分鐘，輕鬆串聯高雄各大商圈與藝文景點；步行8分鐘即可抵達六合夜市品嚐道地港都小吃，也能漫步愛河、中央公園等景點。
另外，在臺南以新推出「劇院酒店 臺南成功館」，旅館以劇院為設計靈感，從入口售票亭、互動式票口到充滿故事感的廊道，處處融入劇場元素，若是搭配「島內遷徙・全年最低」7200元套票共6張，平日入住標準雙人房，使用一張住宿券即可兌換一晚住宿，等於雙人只要1200元再加碼贈送早餐。
另外，7200元套票單張1200元，還可使用在偵探寓所花蓮林森所、路境行旅花蓮文化館、路境行旅台南西門館、路境行旅花蓮站前館、路境行旅花蓮大同館、路境行旅府前館（台北）、一起一起旅店花蓮中山館、路徒行旅花蓮東大館、路徒行旅台南成大館、上海102民宿等館別。
小鹿文娛也提到，凡於旅展現場購買任一套票，即贈1張500元住宿抵用券，現場同步推出「FAWN開玩通行證」，購買住宿券即可獲贈價值高達2600元體驗金。
高雄新旅宿 還有速8酒店、高雄艾美酒店
高雄也有多家新旅宿要開幕，像是「速8酒店」（Super 8 by Wyndham），隸屬於溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts），酒店將規劃設置81間客房，設計以美式公路旅行文化為靈感，延續品牌活潑個性。此外，高雄第一高樓稱號的85大樓，也將迎來艾美酒店（Le Méridien）進駐。艾美酒店為萬豪國際集團旗下品牌，規劃設置約600間客房，分布於34、35樓及37至85樓，預計將成為南高雄客房數最多的國際連鎖飯店之一。
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想入住可使用「臺日輕奢・漫遊無界」1萬800元套票（共6張），平日兌換高級雙人房僅需使用一張住宿券，等於是1800元就可，旅店地理位置優越，距捷運前金站3號出口步行約1分鐘，輕鬆串聯高雄各大商圈與藝文景點；步行8分鐘即可抵達六合夜市品嚐道地港都小吃，也能漫步愛河、中央公園等景點。
另外，在臺南以新推出「劇院酒店 臺南成功館」，旅館以劇院為設計靈感，從入口售票亭、互動式票口到充滿故事感的廊道，處處融入劇場元素，若是搭配「島內遷徙・全年最低」7200元套票共6張，平日入住標準雙人房，使用一張住宿券即可兌換一晚住宿，等於雙人只要1200元再加碼贈送早餐。
高雄新旅宿 還有速8酒店、高雄艾美酒店
高雄也有多家新旅宿要開幕，像是「速8酒店」（Super 8 by Wyndham），隸屬於溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts），酒店將規劃設置81間客房，設計以美式公路旅行文化為靈感，延續品牌活潑個性。此外，高雄第一高樓稱號的85大樓，也將迎來艾美酒店（Le Méridien）進駐。艾美酒店為萬豪國際集團旗下品牌，規劃設置約600間客房，分布於34、35樓及37至85樓，預計將成為南高雄客房數最多的國際連鎖飯店之一。