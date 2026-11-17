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參觀竹北星際圖書館 柯美蘭大讚

與鄭朝方暢聊4小時 柯美蘭：我們都有A type的性格追求完美

民眾黨創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭，日前接受友人邀請參觀竹北市公所甫落成啟用的「星際圖書館」，事後發文表示，市長鄭朝方親自解說圖書館裡的大小細節親自監督完成，「我看過無數的圖書館，毫無疑問，這是一座小而精緻的圖書館」，更透露兩人從晚上8時一直聊到凌晨0時，「我們都有A type的性格，追求完美」，更誇讚竹北近幾年的改變自己親眼所見、親自體會，透過兩人談話，「感受到鄭市長對城市建設的執著」。柯美蘭表示，在友人邀請下參觀「星際圖書館」，一下車就被2樓外面種植的植物吸引，整棟建築物在夜晚，光亮又伴著植物，果然別具風格，圖書館內明亮的燈光設計，閱讀空間的設計巧思，每一個細節都相當到位。鄭朝方親自跟大夥解說，圖書館裡面大到裝置藝術，小至一個抱枕，都是他親自監督完成，「看著他如數家珍，對美學有極緻的要求」。柯美蘭指出，在過去的學生時代，圖書館是自己最常待的地方，作為眼科醫師，給鄭朝方一個小小的建議，部分的燈具及枱燈，光線會直射眼睛，若部分燈具能加上燈罩，就更完美了，也彼此交換對設計美學，燈光高度、亮度的看法，「我看過無數的圖書館，毫無疑問，這是一座小而精緻的圖書館」。柯美蘭說，因爲好奇心後來又參觀了福德圖書館，看過改造前後照片差距很大，圖書館建置到設計的改造，兩任的市長，都是想給人民更好的圖書環境，鄭朝方更是美學典範的實踐者。柯美蘭表示，兩人從晚上8時一直聊到凌晨0時，「我們都有A type的性格，追求完美」，從圖書館聊到都市建設，以及未來的施政藍圖，他對於城市美學的堅持近乎苛求。柯美蘭也轉述，鄭朝方告訴他，最擔心的是4年苦心經營的竹北，未來接棒的人，是否能把「美學的市政」延續下去，的確市政建設需要持續的進行，而城市美學也要持續堅持下去。最後柯美蘭說，竹北近幾年的改變是自己親眼所見、親自體會，談話也感受到鄭朝方對城市建設的執著。只要用心對待一個城市，用政績打破政黨的藩籬都鼓勵。近日也會約邱臣遠聊聊對竹北的願景，「希望他能接下鄭市長的棒子，將竹北的美好延續下去」。