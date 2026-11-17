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日本「國寶級帥哥」、人氣男團浪花男子成員道枝駿佑，在主演的愛情電影《皎潔深宵之月》一改過去清純少年的形象，染上一頭鉑金髮，化身擅長撩妹的「校園王子」！為了還原漫畫中迷倒無數少女的角色，他不僅連漂3次頭髮，還把平常當偶像的魅力搬進電影，挑戰過去鮮少演出的帥氣台詞，笑說：「可以看到我嶄新的一面！」此外，他也與曾在日劇《成為母親》中合作的藤木直人睽違9年重逢，當年還是孩子的道枝駿佑，如今已成為獨當一面的男主角，讓藤木直人忍不住感嘆：「真的長大了！」《皎潔深宵之月》改編自暢銷820萬冊的同名少女漫畫，由「國寶級帥哥」道枝駿佑擔綱主演。過去多演出清爽少年的他，這次將挑戰自由奔放、擅長與人周旋、俐落成熟的「校園王子」市村琥珀。為此，他在詮釋細節上下足功夫，並分享：「琥珀和一般王子有不太一樣的氣質，像是眼神的運用方式，還有說話時刻意稍微停頓一下再開口，我都有特別意識到要營造出神祕、捉摸不透的感覺。」身為超人氣偶像男團「浪花男子」成員的他，有時更喚起「偶像」面貌，讓帥氣台詞連發，他對此表示：「因為琥珀會很自然的說出一些很帥氣的話，所以我想如果能稍微帶出一些自己身為偶像的面貌，全力以赴詮釋這個角色，那就太好了！」有別於以往的角色形象，他也向觀眾喊話：「可以看到我嶄新的一面！如果大家看完後能感受到『原來他也能這樣演出啊』的反差感，我會非常開心！」而在外型準備上，角色最具代表性的髮色，也成為他在演出時非常講究的重點。為了重現角色的髮型，他反覆染髮與測試，並分享：「為了盡可能貼近原作，我漂了3次頭髮，希望能呈現出細膩的髮色，讓頭髮隨著光線不同，看起來有時是金色、有時是銀色，甚至也會呈現白色，最後終於調整到一個很不錯的顏色，讓我覺得自己應該也稍微更接近琥珀一些了。」最終呈現出的完美鉑金金髮，也讓粉絲們在網路上熱烈討論：「超級適合！」「是真正的琥珀學長！」「完全像王子！」值得一提的是，《皎潔深宵之月》也請來日本資深演員藤木直人共同演出，這也是他跟道枝駿佑繼2017年日劇《成為母親》後，睽違9年的再度合作。雙方得知能夠再度共演都非常開心，道枝駿佑分享：「睽違多年，終於能夠再度於拍戲現場見面，我也想讓他看看自己成長後的模樣。而且和藤木先生一起演戲，讓我感到非常安心，也覺得很踏實。」而一直將他視為「兒子」關注的藤木直人，與他再相會時更驚呼：「真的長大了！」並欣慰讚揚：「看著他一路走來，也覺得他變得愈來愈可靠。這次能再度合作，真的讓我感觸良多。」《皎潔深宵之月》劇情描述瀧口宵（安齊星來 飾）是一位容貌俊美、舉止瀟灑帥氣的女孩，由於宛如漫畫中的王子一般，而被同學們稱為「王子」。不過，在完美形象背後，宵始終對自己無法被當成一般女生看待而感到糾結，甚至早早就放棄了戀愛的念頭。直到某天，她遇見了同樣被稱為「王子」的市村琥珀（道枝駿佑 飾）。比宵大一歲的琥珀，是校內備受矚目的帥氣學長，不僅家境優渥、外貌出眾，更有著令人難以招架的魅力。初次見面，他便被宵深深吸引；看似有些輕浮、玩世不恭的琥珀，卻一次次以直率又真摯的方式靠近宵。面對他的積極追求，宵起初有些不知所措，然而隨著兩人逐漸熟悉，她不僅慢慢發現琥珀不為人知的一面，也開始對這位「王子」學長產生截然不同的情愫。這部電影即將在本週五（11/20）於台灣浪漫獻映。值得一提的是，台灣片商也順勢公佈「首週入場特典」，只要購買本片第一週（11/20-11/26）期間場次電影票乙張，就可憑電影票從11/20（五）起，至原購票影城兌換領取「A3電影中文主視覺」海報乙張，數量有限，送完為止，敬請把握珍貴的收藏機會。