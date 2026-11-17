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外交官著作書展12月登場 展出321本書呈現台灣外交歷史

外交部外交及國際事務學院副院長黎倩儀今（17）日指出，今年外交領事人員特考預計錄取80人，創下歷史新高，將於12月18日放榜，明年1月展開為期6個月的專業訓練。除了培訓國內外交人才，外交學院也持續擴大國際交流，今年9月與貝里斯簽署外交人員訓練及交流合作協定，使貝里斯成為第15個簽約國；另外，透過與國內外智庫合作舉辦研討會，推動「智庫外交」，拓展台灣國際參與管道。黎倩儀今在外交部例行記者會上表示，隨著外交部推動「總合外交」，各項國際合作計畫及外交業務持續擴展，今年外交領事人員特考因此大幅增加招考名額，預計錄取14個類組、共80人，創下歷史新高。外交學院將於2027年1月11日起辦理第60期外交領事人員及第23期外交行政人員訓練講習，訓期6個月，期盼新進學員完成專業培訓後，投入外交工作。國際交流方面，黎倩儀指出，外交學院迄今已與包括捷克、匈牙利、斯洛伐克、聖露西亞、吐瓦魯、帛琉及馬紹爾群島等15國簽署合作協定或備忘錄，定期邀請各國外交人員來台參訓。課程除華語學習，也涵蓋外交政策、認知作戰及區域安全，並安排學員拜會陸委會、經濟部、數發部等機關，以及參訪竹科、智慧醫療園區，了解台灣的科技產業及全球供應鏈地位。黎倩儀也提到，外交學院今年與中華經濟研究院、台灣經濟研究院、國策院等國內智庫合辦超過20場座談及研討會，主題涵蓋跨國鎮壓、地緣政治、供應鏈重組、新南向政策，以及川習會、美國期中選舉等國際時事。國際合作部分，外交學院與澳洲Lowy Institute、印尼Verse Institute、日本學術振興會及法國ESSEC等機構合辦8場講座，討論印太安全、俄烏戰爭及歐洲危機管理等議題。美國夏威夷智庫東西中心也連續第11年與外交學院合作培訓太平洋島國青年領袖，今年並納入「原民外交」，邀請3名台灣原住民族青年參與台美兩地培訓。此外，外交部2027年學者海外「駐點計畫」已於今年10月公告，申請期限至12月15日，歡迎研究外交政策、國際關係、區域安全及全球戰略的學者提出申請。此外，黎倩儀最後提到，外交學院將於12月4日至31日舉辦「外交官回憶錄暨相關著作」書展，以「書脊上的家園」為主題，展出321本書籍，蒐羅自1949年迄今歷任外交部長、外交人員及眷屬的著作。展品涵蓋回憶錄、區域與國別研究、外交實務、文學創作及生活文化等領域，透過不同世代外交人員及其眷屬的文字紀錄，呈現台灣外交的歷史軌跡、國際視野與生命故事。