黃仁勳離開輝達（Nvidia）後，公司經營策略可能出現不小的轉變，外媒報導稱，接任臨時執行長的財務長克雷斯（Colette Kress），不排除將收緊公司過去積極投資人工智慧（AI）新創企業的策略，不再像黃仁勳掌舵時期一樣大手筆出手。瑞銀分析師更估計，若輝達縮減相關融資，市場可能因此減少500億美元以上資金，讓不少仰賴外部投資的AI新創企業面臨考驗。
黃仁勳時代大手筆投資！輝達一年參與129筆交易
根據《每日郵報》、《華爾街日報》報導，黃仁勳過去積極透過投資還有資金支持，扶植各類AI新創公司，輝達也因此逐漸從晶片供應商，成為AI產業的重要金主。
數據顯示，輝達過去一年參與129筆創投交易，遠高於2023年的49筆，相關交易金額約占全球創投交易總額的27%。黃仁勳今年更進一步擴大投資布局，原因之一是Google母公司Alphabet、超微半導體（AMD）等競爭對手，也開始透過類似方式爭取市場，讓輝達不願輕易失去領先地位。
此外，輝達最新季度財報還揭露，公司還有約360億美元與AI雲端運算相關的合作及資金承諾。簡單來說，輝達不只提供晶片，也透過各種合作方式協助雲端業者取得資源、擴建資料中心，讓這些業者有能力購買更多輝達晶片，進一步帶動公司業務。
新任代理CEO準備踩煞車？AI新創恐失去金主
不過，隨著黃仁勳卸任，輝達過去積極投資的策略可能出現轉變。報導提到，接任臨時執行長的克雷斯，過去就曾對黃仁勳部分大型投資案抱持保留態度，認為有些交易風險，值得公司重新評估，出身財務經理人的她，未來可能會收緊資金支持，讓投資決策更加謹慎。
對於部分AI新創企業而言，這可能不是好消息，一些營收尚未穩定、甚至幾乎沒有銷售收入的AI公司，過去相當仰賴輝達的資金支持，以維繫自身營運，如果輝達減少後續股權投資，這些企業恐怕更難找到新的資金來源。
瑞銀分析師阿庫利（Tim Arcuri）估計，若輝達縮減相關融資，市場可能因此減少500億美元以上資金。而若還伴隨利率上升，原本就需要持續募資的AI新創企業，未來經營壓力可能進一步增加。
AI產業金主換人當家！輝達未來投資方向受關注
事實上，黃仁勳領導輝達期間，公司不只透過晶片銷售賺取收入，也藉由投資AI新創及支持資料中心建設，進一步擴大在整個產業的影響力。
如今，換成財務背景出身的克雷斯暫時掌舵，外界關注輝達是否會從過去「積極擴張」的投資模式，轉向更重視「風險控管」、「資金回收」的策略。
不過，目前相關投資策略是否全面調整，仍有待輝達進一步確認。對AI新創企業而言，接下來最關鍵的問題，可能不只是「能不能取得先進晶片」，而是過去願意大力支持它們的金主，未來是否還會繼續提供資金。
原文連結：
Nvidia’s Role as AI Banker Is Ending
Nvidia says it won’t reinstate Jensen Huang as CEO despite pressure from Trump… as new boss’s extreme plans to change the company are revealed
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據《每日郵報》、《華爾街日報》報導，黃仁勳過去積極透過投資還有資金支持，扶植各類AI新創公司，輝達也因此逐漸從晶片供應商，成為AI產業的重要金主。
數據顯示，輝達過去一年參與129筆創投交易，遠高於2023年的49筆，相關交易金額約占全球創投交易總額的27%。黃仁勳今年更進一步擴大投資布局，原因之一是Google母公司Alphabet、超微半導體（AMD）等競爭對手，也開始透過類似方式爭取市場，讓輝達不願輕易失去領先地位。
此外，輝達最新季度財報還揭露，公司還有約360億美元與AI雲端運算相關的合作及資金承諾。簡單來說，輝達不只提供晶片，也透過各種合作方式協助雲端業者取得資源、擴建資料中心，讓這些業者有能力購買更多輝達晶片，進一步帶動公司業務。
新任代理CEO準備踩煞車？AI新創恐失去金主
不過，隨著黃仁勳卸任，輝達過去積極投資的策略可能出現轉變。報導提到，接任臨時執行長的克雷斯，過去就曾對黃仁勳部分大型投資案抱持保留態度，認為有些交易風險，值得公司重新評估，出身財務經理人的她，未來可能會收緊資金支持，讓投資決策更加謹慎。
對於部分AI新創企業而言，這可能不是好消息，一些營收尚未穩定、甚至幾乎沒有銷售收入的AI公司，過去相當仰賴輝達的資金支持，以維繫自身營運，如果輝達減少後續股權投資，這些企業恐怕更難找到新的資金來源。
瑞銀分析師阿庫利（Tim Arcuri）估計，若輝達縮減相關融資，市場可能因此減少500億美元以上資金。而若還伴隨利率上升，原本就需要持續募資的AI新創企業，未來經營壓力可能進一步增加。
AI產業金主換人當家！輝達未來投資方向受關注
事實上，黃仁勳領導輝達期間，公司不只透過晶片銷售賺取收入，也藉由投資AI新創及支持資料中心建設，進一步擴大在整個產業的影響力。
如今，換成財務背景出身的克雷斯暫時掌舵，外界關注輝達是否會從過去「積極擴張」的投資模式，轉向更重視「風險控管」、「資金回收」的策略。
不過，目前相關投資策略是否全面調整，仍有待輝達進一步確認。對AI新創企業而言，接下來最關鍵的問題，可能不只是「能不能取得先進晶片」，而是過去願意大力支持它們的金主，未來是否還會繼續提供資金。
原文連結：
Nvidia’s Role as AI Banker Is Ending
Nvidia says it won’t reinstate Jensen Huang as CEO despite pressure from Trump… as new boss’s extreme plans to change the company are revealed
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