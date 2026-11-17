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黃仁勳離開輝達（Nvidia）後，公司經營策略可能出現不小的轉變，外媒報導稱，接任臨時執行長的財務長克雷斯（Colette Kress），不排除將收緊公司過去積極投資人工智慧（AI）新創企業的策略，不再像黃仁勳掌舵時期一樣大手筆出手。瑞銀分析師更估計，若輝達縮減相關融資，市場可能因此減少500億美元以上資金，讓不少仰賴外部投資的AI新創企業面臨考驗。根據《每日郵報》、《華爾街日報》報導，黃仁勳過去積極透過投資還有資金支持，扶植各類AI新創公司，輝達也因此逐漸從晶片供應商，成為AI產業的重要金主。數據顯示，輝達過去一年參與129筆創投交易，遠高於2023年的49筆，相關交易金額約占全球創投交易總額的27%。黃仁勳今年更進一步擴大投資布局，原因之一是Google母公司Alphabet、超微半導體（AMD）等競爭對手，也開始透過類似方式爭取市場，讓輝達不願輕易失去領先地位。此外，輝達最新季度財報還揭露，公司還有約360億美元與AI雲端運算相關的合作及資金承諾。簡單來說，輝達不只提供晶片，也透過各種合作方式協助雲端業者取得資源、擴建資料中心，讓這些業者有能力購買更多輝達晶片，進一步帶動公司業務。不過，隨著黃仁勳卸任，輝達過去積極投資的策略可能出現轉變。報導提到，接任臨時執行長的克雷斯，過去就曾對黃仁勳部分大型投資案抱持保留態度，認為有些交易風險，值得公司重新評估，出身財務經理人的她，未來可能會收緊資金支持，讓投資決策更加謹慎。對於部分AI新創企業而言，這可能不是好消息，一些營收尚未穩定、甚至幾乎沒有銷售收入的AI公司，過去相當仰賴輝達的資金支持，以維繫自身營運，如果輝達減少後續股權投資，這些企業恐怕更難找到新的資金來源。瑞銀分析師阿庫利（Tim Arcuri）估計，若輝達縮減相關融資，市場可能因此減少500億美元以上資金。而若還伴隨利率上升，原本就需要持續募資的AI新創企業，未來經營壓力可能進一步增加。事實上，黃仁勳領導輝達期間，公司不只透過晶片銷售賺取收入，也藉由投資AI新創及支持資料中心建設，進一步擴大在整個產業的影響力。如今，換成財務背景出身的克雷斯暫時掌舵，外界關注輝達是否會從過去「積極擴張」的投資模式，轉向更重視「風險控管」、「資金回收」的策略。不過，目前相關投資策略是否全面調整，仍有待輝達進一步確認。對AI新創企業而言，接下來最關鍵的問題，可能不只是「能不能取得先進晶片」，而是過去願意大力支持它們的金主，未來是否還會繼續提供資金。原文連結：