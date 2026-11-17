台中谷關老字號「龍谷大飯店」近日在官網宣布，因受整體市場環境變更及飯店業務緊縮調整的影響，經過審慎評估，將於11月30日起停止提供大眾池、湯屋泡湯及客房住宿服務，業者也表示，即日起至2026年12月10日止，消費者購買的住宿券、泡湯券等都可辦理退費。據傳業者是因整體市場變化及飯店業務緊縮進行調整，有計劃進行大整修，不過目前尚未確定復業時間。
龍谷大飯店在官網發布公告，「感謝各位長久以來對龍谷觀光大飯店的肯定、溫暖陪伴與愛護。因受整體市場環境變更及飯店業務緊縮調整之影響，飯店經審慎評估，將於 民國115年11月30日（含）起，停止提供大眾池／湯屋泡湯及客房住宿服務。」
票券即日起至12月10日可辦理退費 2大方式
飯店也於官網公布相關「票券退票辦法及流程」，提醒持有飯店發行且尚未使用之有效「泡湯券」或「住宿券」的民眾，即日起至2026年12月10日止，可持券親赴飯店櫃檯辦理退費，或是將票券以掛號郵寄方式寄至「龍谷觀光大飯店 財務組」，並在信封上特別備註「辦理票券退款」字樣。
根據Google Map上針對龍谷大飯店的評論，不少旅客留言表示雖然飯店較老舊但是維護算良好且環境乾淨整潔，若是入住溪景房更可欣賞美景；也有人提到冷氣竟然不能調節溫度，也有人提到巧遇設備故障等意外。可見風評兩極，因此評論僅有3.7顆星。據傳業者有想要大幅整修之計劃，但是目前細節未定。
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票券即日起至12月10日可辦理退費 2大方式
飯店也於官網公布相關「票券退票辦法及流程」，提醒持有飯店發行且尚未使用之有效「泡湯券」或「住宿券」的民眾，即日起至2026年12月10日止，可持券親赴飯店櫃檯辦理退費，或是將票券以掛號郵寄方式寄至「龍谷觀光大飯店 財務組」，並在信封上特別備註「辦理票券退款」字樣。