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2026九合一大選倒數最後11天，台北市長選戰早已打得火熱，民進黨候選人沈伯洋挾「洋流」強勁聲勢，迎戰積極爭取連任的國民黨籍現任市長蔣萬安，外界高度關注首都選戰將會如何變化。對此，作家趙曉慧直言，沈伯洋除了自己的努力，還可以靠3個意外的禮物，為選票添柴火，同時她也強調，唯有正能量才能吸引猶豫中的游離選民把票投給沈伯洋。趙曉慧指出，按照他4年來凡事只做表面功夫的習性，出包已經形成系統化的常態，這種可能性真的不小，這一定會惹怒選民，中間選民甚至深藍選民的票都會掉。趙曉慧續指，不用怕國民黨在選前推出「普發現金2萬」，現在普發現金已經沒那麼新鮮了，賴清德也在喊啊！這一年下來，台灣社會都知道這會賠上財政紀律、債留子孫，而且國民黨的「買票」意圖明顯，如果是真心為台灣好，幹嘛又亂砍預算、補助？普發現金一下子就花完了，但預算可以用上一整年。選前普發現金，這一招的效果會鈍化，甚至變成迴力鏢打到國民黨自己。接著，趙曉慧提到，這方面主要是呈現在認知作戰，如果又要玩軍機與民船繞台，也只會惹怒台灣而已。前幾天一群七、八十歲的國民黨前朝官員，推出什麼兩岸統一的十年時間表，從貨幣統一邁向一國兩制。這完全沒說服力啊！台灣經濟現在比中國好，台灣出口也移美了不靠中國吃穿，台灣何必去跟一個窮鬼統一？過往民調已經證明「維持現狀」才是台灣主流民意。什麼是「維持現狀」？不就是不能說破的「一邊一國」？互不隸屬，台灣就是台灣，中國就是中國。最後，趙曉慧強調，選前防堵國民黨出奧步，這事情丟給沈伯洋、吳思瑤、賴清德去操心，大家專心去「投票」、「催票」、「監票」就好。是該戒慎恐懼，但不要太恐懼，搞得緊張兮兮、壓力很大，小水滴是快樂的，唯有正能量才能吸引猶豫中的游離選民，把票投給沈伯洋，不放棄任何希望，拚到最後一刻。