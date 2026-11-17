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▲2026亞冠賽中華隊打擊進階數據。（圖／記者陳柏翰製表）

▲2026亞冠賽韓國隊打擊進階數據。（圖／記者陳柏翰製表）

▲2026亞冠賽日本隊打擊進階數據。（圖／記者陳柏翰製表）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）落幕，中華隊雖然在團隊打擊數據上全面落後日韓，但陣容中仍有亮點新星。根據NPB+追蹤數據顯示，味全龍外野手曾聖安在本屆賽事最高擊球初速176.7公里，不僅成為中華隊擊球數據「三冠王」，放眼本屆參賽的台、日、韓三國打者中更奪下第2名，極速甚至力壓韓國隊所有強打者，爆發力讓人印象深刻。攤開中華隊15名打者的追蹤數據，曾聖安在三項核心指標上全面稱霸。他的「最高擊球初速」達到176.7公里，比隊內第2名林佳緯的166.9公里足足快了近10公里，也是中華隊唯一突破170公里大關的打者；此外，曾聖安的「平均擊球初速」高達147.3公里、「平均揮棒速度」則為111.8公里，三項數據全部高居中華隊榜首。更難能可貴的是，若將曾聖安的數據放進台、日、韓三國對比，同樣具有頂級競爭力。在三國最高擊球初速排行榜上，僅日本隊重砲正木智也的181.2公里排在曾聖安之前；韓國隊最高紀錄金周元為174.9公里，朴在賢、金揮執與金倒永等韓職一軍好手，皆排在曾聖安的176.7公里之後，讓這位味全龍新星高居三國第2。而在平均擊球初速榜單上，曾聖安也以147.3公里擠進三國前10名（排名第9），是中華隊唯一能與日韓怪物級打者抗衡的指標人物。這份驚人的追蹤數據，也與曾聖安在場上的實際長打表現完全吻合。本屆亞冠賽中華隊合計敲出4發全壘打，曾聖安一人就包辦雙響砲，展現頂尖的揮棒機制與擊球爆發力。除了曾聖安一枝獨秀之外，中華隊陣中仍有兩位打者展現出不同類型的攻擊亮點。統一獅外野手林佳緯以最高擊球初速166.9公里、平均擊球初速146.9公里雙雙名列全隊第2，平均揮棒速度也達108.5公里（全隊第3），展現出兼具揮棒速度與穩定擊球品質的全面身手。中信兄弟內野手張仁瑋則寫下截然不同的數據。張仁瑋的平均揮棒速度僅97.4公里，在中華隊14名有揮棒數據的打者中排在倒數第3，但他在確實擊中球心時卻能創造出高達165.9公里的最高擊球初速（全隊第3），也讓他在揮棒速度不占優勢的情況下照樣扛出全壘打。儘管中華隊本屆亞冠賽最終以第4名作收，但透過大賽高強度實戰與追蹤數據檢視，曾聖安展現出不輸韓職重砲的怪力潛質，搭配林佳緯的穩定輸出與張仁瑋的高擊球效率，可以算是本屆賽事中華隊最大收穫。