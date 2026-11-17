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▲疾管署提醒，孕婦、未滿1歲嬰兒避免前往麻疹流行區或國家。（圖／疾管署提供）

美國麻疹疫情持續惡化，過去2年確診病例急遽增加，2026年全美已通報超過5400例麻疹病例，創下35年來新高。疾管署副署長林明誠說，將美國全境旅遊疫情建議提升至第二級警示。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，今年全美已通報超過5400起麻疹病例，更創下1991年以來的最高紀錄。其中多數與今年爆發的43起新群聚有關，另有超過1000例延續自去年的疫情。數據顯示，今年幾乎所有確診者皆未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；約每9名患者中就有1人需住院治療，各州通報的死亡人數已達至少10人。疾管署副署長林明誠說，即起美國麻疹國際旅遊疫情建議等級提升為「第二級警示」。他表示，美國麻疹疫情自去年3月起就持續上升，近期攀升速度也較快，近期病例數增加相當多，包括47州都出現麻疹疫情，因此將美國全境列入第二級警示。林明誠也呼籲民眾加強防護，孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。返國時如出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。