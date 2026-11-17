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高雄市長候選人賴瑞隆今（17）日正式推出選前壓軸廣告「高雄接力未來篇」，以電影級運鏡、快節奏蒙太奇剪輯，結合歷史照片動態呈現與震撼的跨時空轉場，將城市近二十年的轉型歷程濃縮於30秒之中，包括謝長庭、陳菊以及陳其邁等歷任市長皆入境，展現突破傳統競選影片的創意。內容中更以持續向前奔跑的意象，傳達「只有接力，才有未來」的堅定信念。影片以賴瑞隆在跑道上奮力起跑揭開序幕，鏡頭隨即穿越時空，從謝長廷市長獨排眾議推動捷運建設，到2008年紅、橘兩線通車，搭配「痛苦會過去，美麗會留下來」的經典原聲；接著呈現陳菊與團隊在港畔靜坐爭取高流，訴說南北均衡的期盼，以及2009年世運讓世界看見高雄的熱情與實力，並開啟改變城市命運的機會；再串起陳其邁代理市長時期拉倒圍牆、打開港灣，到2025年台積電高雄廠量產、亞洲新灣區成形的蛻變。影片尾聲，鏡頭回到賴瑞隆向前奔跑的身影，沿途市民熱情應援，他以「一棒接一棒、責任不敢忘」宣示承擔，象徵城市的進步是一場由全民共同成就的接力賽。競總表示，每一次鳴槍，都是新的起跑，也是下一棒接力的開始。一代又一代高雄人歷經考驗，選對的人、走對的路，以勇氣、智慧與團結打造城市的榮耀。高雄最光榮的時刻不只在過去，最偉大的成就，更要由高雄人共同創造。賴瑞隆競總強調，每一任市長，都是下一任市長政績的播種者，「面對城際間的競爭，市政的收成或許在未來，但播種必須是現在。」這支廣告，是對市民的致敬，也傳達城市長遠布局的信念。賴瑞隆將以十年市府、十年國會的歷練，承接前人的努力，為高雄種下更多可能。懇請市民11月28日返鄉投票、出門投票，共同讓南方持續崛起，讓世界因為高雄而驚豔。