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發言人包辦詞曲 把市政日常寫進歌

選戰倒數！競辦籲投下信任一票

桃園市長張善政拚連任，競辦發佈競選歌《桃園 有你來挺》，特別的是，這首歌由競辦發言人莊鎧毓進行詞曲創作，展現桃園願意給年輕人機會。張善政競選辦公室表示，比起華麗的承諾，更重要的是把每一件事做好，讓市民真正看見改變，感受到城市進步帶來的幸福。《桃園 有你來挺》這首歌由莊鎧毓一手包辦詞曲創作，並與另一位發言人洪于媗攜手合唱，以真誠的歌聲唱出對桃園的熱愛。以輕快、充滿朝氣的旋律，描繪桃園迎向未來的城市活力，從軌道建設到科技發展，唱出城市蛻變的願景。莊鎧毓接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，雖然從媒體轉換跑道不久，但一直在想除了日常的新聞攻防，自己還能用什麼專長為團隊做點什麼？前陣子看到很多志工媽媽犧牲休息時間，幫忙趕工做『好善手』手套，看了真的很感動。因此在構思歌詞時，腦中閃過很多畫面，像蓋捷運、保護孩子的通學廊道、年輕人需要的可負擔住宅，還有直接開進社區的肺癌篩檢車，都是桃園實在的改變。莊鎧毓說，張善政不是個愛喊口號、只顧著做事的人，所以在歌詞寫出那句『把心裡相信的答案，一步一步走到眼前』，寫的就是市府團隊的日常。希望透過這首歌傳遞這份踏實，邀請大家繼續作伴，把桃園的故事寫下去。把感動化為音符，獻給每一位為桃園默默付出的無名英雄。競辦也強調，《桃園 有你來挺》是獻給每一位在這座城市打拚的市民。正如歌詞所說：「把心裡相信的答案，一步一步走到眼前」，這不只是一句歌詞，更是這四年來桃園持續前進的最佳寫照。選戰進入最後倒數，競辦表示，每一張選票都至關重要，手中的每一票，都是決定桃園未來四年能否繼續向前的關鍵力量，並呼籲「堅定投下信任的一票，沒有華麗的口號，只有實實在在的行動，因為『我們都是Team桃園』」。