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叫車平台將在19日正式納管！交通部今（17）日公告，修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」，把網路叫車平台納入客運服務業管理；多元計程車等平台業者有一年緩衝期，若未在期限內完成籌設登記，最高可罰2,500萬元並勒令歇業。近年網路平台預約搭計程車已成常態，但今年初Bolt發生台64線乘客遭丟包遺棄致死事件，去年173叫車也發生司機性侵案件。為強化計程車派遣以及平台業者營運責任，交通部10月預告修法，今在預告期結束後公告修正。新法有3項配套措施包含強化服務費管理、保障乘客搭乘權益、強化資訊及資安防護。新制上路後，派遣業者向駕駛收取的服務費，須經公路主管機關同意後實施。第二，網路預約服務應充分揭露車輛及駕駛資訊；確認派遣載客後，除有正當理由外，不得任意終止服務。 第三，業者營業計畫書應載明系統中斷應變機制，以及個人資料及資訊安全維護計畫。針對「半年內重大交通違規達2次」的高風險駕駛，新制要求平台業者必須召回接受安全講習，完成至少4小時營運安全講習，才能恢復接單。另外，本次也鬆綁車輛單一平台限制，開放「一車多平台」；同時業者，每半年應對其駕駛人辦理行車安全及服務品質教育訓練至少3小時。明年11月17日前，叫車平台若未申請核准，可依公路法，處10萬以上、2500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業。