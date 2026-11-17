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韓國女團BESTie這陣子靠著13年前推出的歌曲〈Love options〉（戀愛的條件）爆紅，而成員多惠有著一位從練習生時就開始交往的男朋友東鎮，不過兩人在2023年曾短暫分開，當時一心拼事業的男方，曾不管多惠想挽回的心，狠心地說出：「我到底要怎麼做，你才會跟我分手？」多惠跟東鎮從18歲時開始交往，雙方都是彼此的初戀，在藝能訓練學院認識的兩人開始談起了地下戀情，一起成為練習生之後卻被經紀公司發現兩人正在交往，為了維持這段感情，兩人一起退出了公司，多惠輾轉加入了下一間公司，而東鎮的偶像之路就沒有那麼順利，因此他退居幕後，在家裡生意幫忙，當一個普通人。直到多惠的團體活動結束，東鎮甚至當起了女友的經紀人，陪著她到處跑活動，然而，多年的陪伴卻無法得到一個正式的名分，使得多惠也開始對東鎮感到非常抱歉。後來東鎮自己創業，事業好不容易邁上軌道，也成為了東鎮這輩子少數為了自己而活的日子，全數投入的他跟多惠的感情也淡了下來，因此東鎮提出了分手，即使多惠極力挽回，但東鎮已經決定不動搖自己的心，甚至說出了狠話「我要怎麼做，你才願意跟我分手？」兩人才正式分開。分手後，多惠跟東鎮一起登上節目《換乘戀愛3》，有意在節目中尋找新的邂逅，雖然最終選擇時兩人沒配對成功，但他們在2024年7月宣布復合，讓這段從練習生開始的初戀迎來轉機。