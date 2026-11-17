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藏壽司前三季營收創新高！「全球唯一」新店明年台灣開幕

▲台灣藏壽司董事長兼總經理藪內薰。（圖／記者蕭涵云攝）

▲藏壽司可望將全台導入扭蛋保底機制。（圖／記者蕭涵云攝）

藏壽司抗通膨「暫不漲價」！將全台導入：扭蛋保底機制

▲藏壽司宣布「蜜柑魚」全台11月19日開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲不用飛出國就能吃到日本蜜柑魚。（圖／記者蕭涵云攝）

愛媛縣「蜜柑魚」全台開吃！10款限定壽司齊發

▲日本愛媛縣「蜜柑魚」系列壽司全台藏壽司開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲藏壽司甜點也深受消費者歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）

昭和浪漫復古甜點開吃！滿額贈優惠一覽

藏壽司最新優惠：11月10日至11月30日

▲MAGiC TOUCH点爭鮮聯名雞湯桑。（圖／記者蕭涵云攝）

MAGiC TOUCH点爭鮮x雞湯桑！新菜開吃

來点雞湯桑幾壘」主題，將經典鮭魚風味融入雞湯桑拉麵，還有與拉麵、親子丼、海苔包飯與暖心焗烤等多款創意料理。



推薦「桑心鮮零」海膽鮭魚雞白湯拉麵328元、「鮭蜜抱抱」鮭魚雙鮮親子丼328元、「感雞鮭蜜」嫩雞鮭卵海苔包飯39元、「滿載而歸」雙鮭海苔包飯39元、「簡直犯鮭」鮭魚雞白湯焗烤盅99元。



MAGiC TOUCH点爭鮮最新優惠



◾️11月14日起，雞湯桑將透過官方社群發送「桑幾壘獨享餐升級券」。11月15日至12月31日期間，憑券點購「海膽鮭魚雞白湯拉麵」或「鮭魚雙鮮親子丼」，即可免費升級專屬療癒套餐。



◾️11月30日至12月31日，MAGiC TOUCH点爭鮮點購指定聯名餐點，即可獲得「雞湯桑－桑幾壘療癒紙本券」。持券至雞湯桑消費任一聯名主餐「海膽鮭魚雞白湯拉麵」或「鮭魚雙鮮親子丼」，即可兌換「嫩雞鮭卵海苔包飯」或「雙鮭海苔包飯」二選一，使用期限至明年2月28日。憑紙本券到店，還可獲得限量「桑幾壘療癒按鍵」，數量有限，送完為止。



◾️11月30日起，於雞湯桑店內消費不限金額，即可優惠價79元加購「桑幾壘療癒按鍵」，數量有限，售完為止。



▲MAGiC TOUCH点爭鮮x雞湯桑新菜一覽。（圖／記者蕭涵云攝）



台灣迴轉壽司市場競爭激烈，亞洲藏壽司憑藉熱門聯名IP與獨家扭蛋機制，今年前三季營收續創歷年同期新高。面對近期野生鮭魚捕獲量銳減、全球鮭魚卵供應吃緊且價格飆漲的通膨壓力，台灣藏壽司董事長兼總經理藪內薰承諾「暫不單純調漲價格」，並重磅預告明（2027）年將在台灣開出「全球唯一」的全新店型。日本愛媛縣「蜜柑魚」系列壽司將於11月19日起全台門市限量開賣。台灣人熱愛迴轉壽司，三大品牌全台市場規模突破200億，總店數超過400家。而亞洲藏壽司（2754）2026前三季合併營收45.73億，年增5.73％，創歷年同期新高。台灣藏壽司透露，受惠新品及聯名IP大耳狗成功圈粉掀起熱賣，今年10月營收4.93億，年增3.26%；累計2026年1至10月營收50.66億，年增5.53%，同創新高。台灣藏壽司董事長兼總經理藪內薰今受訪分享展店規劃表示，藏壽司目前全台已有64家門市，預計12月將進駐台南開出第5家分店「南科店」；明年更規劃再開5至10間門市，持續朝全台百店目標邁進。面對全球原物料短缺與通膨壓力，特別是近期價格恐翻倍的鮭魚卵，他也承諾，目前只在台北微風松高店與信義ATT店實施的「扭蛋保底機制」，已計畫未來將逐步擴大導入至全台門市，大幅提升消費者的用餐樂趣。藪內薰提到，一般消費者講到藏壽司可能會先聯想到過去聯名的IP，但其實集團很專注在食材本身，重視味道與食安，不會使用任何添加物等。，將日本也是非常受歡迎的產品愛媛縣「蜜柑魚」，在9月於6間指定門市周末限定推出，因加入蜜柑果皮的飼料養殖，魚肉帶有淡淡柑橘清香，廣受台灣消費者好評。為回應粉絲熱烈敲碗，台灣藏壽司宣布自11月19日起，「蜜柑魚」系列將擴大至全台門市限量供應。◾️：主推淡雅「愛媛縣產蜜柑真鯛」90元、秋冬旬味「日本直送愛媛縣產蜜柑鰤魚脂」90元、「愛媛縣產蜜柑鰤魚」90元。◾️：偏好重口味的饕客，可選擇以特製醬汁輕漬的「日本直送 漬真鯛」90元、「愛媛縣產漬蜜柑鰤魚脂」90元等。◾️：以清新柚皮提味的「日本直送 愛媛縣產柚香蜜柑鰤魚」90元，以及帶有迷人焦香的「日本直送 炙烤奶油鰤魚」90元、「日本直送 愛媛縣產炙烤柚香醃漬鰤魚脂」90元。藪內薰表示，迎接50週年的藏壽司也是昭和時代創立，呼應近年文藝復興熱潮，即日起至11月30日推出「昭和浪漫」主題企劃，精選多款日式喫茶店經典甜點。首推人氣回歸香濃牛奶霜淇淋搭配滑順布丁、淋上微苦特調咖啡醬的「布丁朵朵咖啡聖代」80元、現烤香脆吐司搭配綿密紅豆的「和風霜淇淋紅豆奶油法式金磚」90元、及外酥內軟的「日本鯛魚燒」50元。並將藏壽司「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄五福光華店」變身3間「昭和浪漫特色店」，以復古主視覺及看板小燈箱角色延伸至門市入口、候位區及自拍鏡等指定拍照空間，讓藏友在享用美食之餘，也能拍下充滿昭和復古感的紀念照片。◾️凡餐飲消費滿800元，完成指定社群任務，即可獲得「昭和喫茶店招牌燈箱吊飾」1個（全台限額18,000名）。小燈箱以昭和復古配色與文字設計，融入鯛魚燒、布丁朵朵咖啡聖代等餐點元素，共推出2款造型。◾️點購昭和系列指定餐點任一品，還可獲得「特製復古貼紙」1張。MAGiC TOUCH点爭鮮攜手雞白湯專門食堂「雞湯桑」，開吃限期三個月的「