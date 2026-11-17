我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰進入最後倒數，台中市南屯區無黨籍市議員吳佩芸連日勤跑基層，日漸消瘦的身影讓不少鄉親直呼心疼，紛紛送上飲料、水果叮嚀「要好好吃飯」。今(17)日一早，吳佩芸再度率領年輕團隊站上路口宣講，隨後轉往南屯市場掃街拜票，在滿滿的人情味中全力衝刺。吳佩芸表示，從(16)日傍晚到今天上午的街頭行程，許多市民看到她變瘦，除了大喊「加油」，更像家人般心疼提醒「要多喝水、補充營養，才有力氣繼續打仗」；站路口時，也有不少駕駛特地搖下車窗高喊「佩芸加油」、「凍蒜」，或遠遠揮手比讚。這些看似短暫的互動，卻是團隊每天奔走街頭最珍貴的收穫，代表市民對她四年努力的肯定。吳佩芸指出，選戰最後階段，每天從清晨到深夜都在會勘、市場與鄰里間奔走，身體難免疲累，但我從不怕辛苦。身為無黨籍議員，沒有大黨與派系資源，更需要透過一次次面對面交流說明理念。四年來，她與團隊在交通安全、行人環境改善、地方建設，以及基層消防員與弱勢權益等議題上專業監督，希望在有限時間內，讓更多市民看見這份成果與未來規劃。吳佩芸感謝鄉親不僅關心她有沒有認真做事，還擔心她有沒有好好吃飯。她強調，會把大家的叮嚀放在心上、好好照顧身體，接下來仍會把握選前每一刻走遍南屯大街小巷，以實際行動回應市民期待。