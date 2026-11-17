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▲與播放量不同，沈眉莊與安陵容下線的片段，在彈幕討論度最高。（圖／翻攝自微博@優酷）

中國古裝劇《後宮甄嬛傳》於2011年開播，在當時成為現象級作品，席捲整個華語圈，連帶主演孫儷、陳建斌、蔡少芬、蔣欣等人都直接爆紅，站穩主角等級的地位，就連現在許多大熱劇中，也可以看到《甄嬛傳》演員們的身影。而今年是該劇開播15周年，優酷平台也在今（17）日公開播放量最高前3名的集數，沒想到第1名竟然不是滴血認親，讓粉絲都非常驚訝。優酷平台在今日於官方微博公開《後宮甄嬛傳》播放量最高的集數，分別是第60集甄嬛（孫儷 飾）誕下龍鳳胎後獲封熹妃、第61集各方勢力聚集準備展開宮廷大戰、以及第62集中，祺貴人（唐藝昕 飾）告發甄嬛：「臣妾要告發熹貴妃私通。」這句也成為網路迷因，流傳至今。令劇迷驚訝的是，祺貴人聯合皇后（蔡少芬 飾）等人，誣陷甄嬛所生的六阿哥與溫實初（張曉龍 飾）有私情、非皇室血脈，並要求滴血認親的第63集竟然不是第1名，引發高度討論。至於為什麼那3集播放量最高，有網友分析因為是在甄嬛生下孩子地位提升的喜事後，各方勢力漸漸開始暗潮洶湧，並一觸即發，這種緊張感似乎讓觀眾更加覺得刺激。除此之外，優酷也公開彈幕最高的榜單，分別是第64集沈眉莊（斕曦 飾），在得知溫實初為自證與甄嬛之間的清白，而選擇自宮後，悲傷過度而導致難產，在去世前坦白兩人之間的情意與女兒的身世，讓大批劇迷都跟著崩潰，成為最意難平的片段之一。另一段彈幕熱議的則是安陵容（陶昕然 飾）吞食苦杏仁自盡時，說出：「這輩子終究由不得我。」反派自食惡果的模樣，也讓劇迷直呼大快人心。