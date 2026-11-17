本周LINE免費貼圖更新！官方貼圖小舖今（17）日一口氣上架5組全新免費貼圖，可愛的郵政寶寶×波波鴿、以及超萌柴犬「蘇蘇柴」都有新圖案免費用，此外，還包含一款表情貼，可搭配文字使用、單獨傳送就變貼圖，集合「謝謝、不客氣、晚安、生日快樂」實用圖案，全部不用錢，共計18組貼圖免費下載，別錯過最新早安圖。
🟡「免費貼圖小舖」11月17日最新上架
📍海瑞溫斯頓 Lily Cluster（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
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📍郵政寶寶×波波鴿 正能量篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
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📍SAINT LAURENT 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
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📍Richart(((光速回覆))) 表情貼（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
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📍LINE旅遊 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/17
使用效期：90天
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🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE禮物 × 到處都是貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/05
使用效期：90天
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📍迪奧金緻夢想工坊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/05
使用效期：180天
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📍安安寶寶「晶彩世界」貼圖篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/20
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍日本超人氣!Loveez情侶初登場（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍易遊網×小心臟 - 心動出遊趣（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
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📍Visa生活系 Vee陪你每一天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
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🟡LINE「貼圖小舖」2026年11月免費貼圖整理
📍星巴克日常熊夥伴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/10
使用效期：180天
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📍LINE購物 × 功夫小子（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/09
使用效期：90天
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📍LINE購物品牌名店×肉肉（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/03
使用效期：90天
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📍大幸 × momo co（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
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📍LINE購物夯話題×欸波與小寵物可愛篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 棉花糖汪汪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/18
使用效期：90天
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📍歡迎來到香奈兒的世界（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/14
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
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📍海瑞溫斯頓 Lily Cluster（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/17
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下載期限：2026/12/17
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📍LINE禮物 × 到處都是貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/05
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📍迪奧金緻夢想工坊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/05
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📍安安寶寶「晶彩世界」貼圖篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/20
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📍日本超人氣!Loveez情侶初登場（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
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📍易遊網×小心臟 - 心動出遊趣（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
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📍Visa生活系 Vee陪你每一天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
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🟡LINE「貼圖小舖」2026年11月免費貼圖整理
📍星巴克日常熊夥伴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/10
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下載期限：2026/12/09
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下載期限：2026/12/03
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下載期限：2026/11/26
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📍LINE購物夯話題×欸波與小寵物可愛篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
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下載期限：2026/11/18
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📍歡迎來到香奈兒的世界（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/14
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