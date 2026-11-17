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◼︎台北市11月18日停水範圍

▲台北市11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月18日停水範圍

▲新北市11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月18日停水範圍

▲台南市11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月18日停水範圍

▲高雄市11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月18日停水範圍

▲宜蘭縣11月18日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月18日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月18日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月18日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣11月18日停水範圍

▲彰化縣11月18日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月18日停水範圍

▲雲林縣11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣11月18日停水範圍

▲屏東縣11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣11月18日停水範圍

▲花蓮縣11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣11月18日停水範圍

▲台東縣11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣11月18日停水範圍

▲澎湖縣11月18日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月18日（週三）在以及總共11縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在高雄還有長達12小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月18日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月18日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：明德路331巷及振華街(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：11月18日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街37巷2號、39號，安成街41至57號(單號側)，安德街78至138號(雙號側)，安德街116巷10至44號(雙號側)，116巷26弄1、2、7號，120巷6至20號(雙號側)，130巷1、3號，74巷1、76號，82巷1、2、3、5、8、9、10、46號(直接用水戶:停水8戶)🕦影響時間：11月18日10時至14時(共4小時)📍停水地區新店區：建國路239號旁至141號(直接用水戶:停水21戶)🕦影響時間：11月18日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：新烏路一段11巷、11巷1弄；北宜路二段30巷1弄、30巷5弄、北宜路二段32-38號(直接用水戶:停水6戶)🕦影響時間：11月18日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月17日22時至18日05時(共7小時)停水原因：計量管網建置及封閉漏水調查作業📍停水地區柳營區：中山西路一段、光福七街、光福五街、十美街、奇美路一段、奇美路二段、康樂街、建業路、東昇一街、東昇二街、東昇八街、柳營路三段、柳營路二段、義士路三段、義士路五段。人和里、光福里、士林里、太康里、東昇里。共5個村里。🕦影響時間：11月18日21時30分至19日04時30分(共7小時)停水原因：計量管網建置及封閉漏水調查作業📍停水地區南化區：內山公路、東利農路。🕦影響時間：11月18日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區佳里區：佳里區佳興里麻興路二段647~699號、佳化里麻興路二段489~631號。🕦影響時間：11月18日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。🕦影響時間：11月18日09時30分至17時(共7小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區梓官區：同安路、大舍南路、大舍東路、平安街、梓官路、淵官路。🕦影響時間：11月18日08時至20時(共12小時)停水原因：淨水場快濾桶設備清理整修📍停水地區那瑪夏區：瑪星哈蘭里及達卡奴瓦里。🕦影響時間：11月18日0時至06時(共6小時)降壓原因：年度羅東、冬山地區排水洗管作業📍降壓地區冬山鄉：上河路一段、上河路二段、丸山一路、丸山三路、丸山二路、丸山路、九分一路、九分三路、九分二路、二塹路、信光路、光明一路、光明二路、光明路、八仙一路、八仙三路、八仙二路、八仙五路、八仙路、八寶路、八甲路、公園路一段、公園路二段、冬山路三段、冬山路二段、冬山路五段、南盟路、吉祥路、和平路、埤頭路、太和路、富英一路、富英三路、富英二路、富英路、富農路一段、富農路二段、寶修路、寶君一路、寶君路、寶和路、寶圳路、寶建路、寶德路、寶慶一路、寶慶三路、寶慶二路、寶慶路、寶成路、寶聖路、寶育路、寶賢路、幸福一路、幸福三路、幸福二路、幸福五路、幸福六路、日新路、松鹿路、楓橋路、武淵路、武罕一路、武罕七路、武罕三路、武罕二路、武罕五路、武罕六路、永光路、永和路、永安路、永清路、永美路、永興路一段、永興路二段、永鎮路、清溝路、港尾路、溪心一路、溪心路、珍珠一路、珍珠三路、珍珠二路、珍珠五路、羅莊一街、美和路一段、美和路二段、義成路一段、義成路三段、義成路二段、育英路、茄苳路、華祥路、順安路、鹿埔路、鹿安路。羅東鎮：光明二路、南盟路、清溝路、西安街。🕦影響時間：11月18日0時至06時(共6小時)降壓原因：年度排水洗管作業📍降壓地區冬山鄉：冬山路五段、北成路二段、北投街、安和路、廣安路、廣興路、復興路、文化街、水井一路、水井三路、水井二路、水井路、水源路、永興路二段、純精路一段、群英路、義成路三段、西安街、體育路、鹿埔路、鹿梅路。羅東鎮：中山西街、中山路三段、中山路四段、中榮路、光明街、光武街、光華街、公正路、公路、北成路一段、北成路二段、北投街、南門路、四育路、國華街、培英路、安和路、尚仁街、尚信街、尚智街、尚武街、尚禮街、尚義街、崇德街、廣安路、廣興路、建中街、建國街、建成街、建民街、復興路、忠孝路、成功街、敬業路、文化街、文林路、杏林街、樂群街、民享街、民有街、民權路、民治街、民生路、水源路、純精路一段、純精路二段、維揚路、翰林街、興東南路、西安街、西寧路、西雅街、豐年路、進德街、重陽街、體育路、鹿埔路。🕦影響時間：11月18日0時至06時(共6小時)降壓原因：年度排水洗管作業📍降壓地區冬山鄉：中正南路、九分路、冬山路三段、冬山路五段、南寧路、南興街、群英路。羅東鎮：中山西街、中山路三段、中山路二段、中正北路、中正南路、中正街、中正路、中興路、中華路、公園路、公正街、公正路、勝利街、南寧路、南昌東街、南昌街、南興街、南門路、博愛路、和平路、大同路、天津路、安平路、延平路、忠孝路、振泰街、文化街、新興街、林森路、民意街、民族路、民權路、民生東路、民生路、清潭路、站前南路、站前路、純精路二段、自強街、興東南路、興東路、金陵街、長春路、開羅街。🕦影響時間：11月18日0時至06時(共6小時)降壓原因：年度排水洗管作業📍降壓地區冬山鄉：中正路、中華路、九分一路、九分三路、九分二路、佛光路、光榮路、內城路、八仙路、八甲路、公園路一段、冬山路、冬山路一段、冬山路二段、冬山路五段、南興路、南香路、和睦路、大安一路、大安二路、大安路、安中路、安宮路、安平一路、安平路、富英一路、富英三路、富英二路、富英路、富農路三段、富農路二段、幸福三路、幸福五路、慈惠路、成興路、東城路、武罕七路、照安一路、照安二路、照安北路、照安南路、照安路、站東路、羅莊一街、義成路一段、香南路、香和路。羅東鎮：九分一路、光榮路、冬山路五段、南宜一路、南宜二路、南宜四路、南昌東街、南昌街、天祥路、富英一路、富英二路、富農路三段、幸福三路、康莊路、新群一路、新群二路、新群南路、月眉路、東安街、站東路、羅莊一街、羅莊二街、羅莊北街、羅莊街。🕦影響時間：11月18日08時至16時(共8小時)停水原因：分區計量管網建置維護及漏水調查📍停水地區社頭鄉：三民路、三民路128巷、三民路108巷、三民路125巷、三民路105巷、三民路58巷、員集路二段、員集路二段626巷、員集路二段612巷、員集路二段598巷、員集路二段426巷、員集路二段420巷、建安巷、自強巷、延平街、延平街18巷、光明巷、光明巷32弄、光明巷33弄、光明巷52弄、清水岩路、清水岩路351巷。🕦影響時間：11月18日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區古坑鄉：棋山。🕦影響時間：11月18日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：11月18日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區內埔鄉：遼北路。長治鄉：三和路。🕦影響時間：11月18日13時至17時(共4小時)停水原因：新裝管線連絡工程📍停水地區吉安鄉：慶豐村慶北三街151至169號旁單號側(10戶)，慶豐村慶北三街86至168號旁(9戶)，慶豐村慶豐三街157巷單雙號側(12戶)，慶豐村慶豐四街1197-1號前慶豐段822地號(1戶)，總計32戶停水。🕦影響時間：11月18日13時至17時(共4小時)停水原因：巷道汰換管線工程📍停水地區台東市：咸陽街、漢中街、開封街。🕦影響時間：11月18日22時至19日06時(共8小時)停水原因：辦理漏水檢測封閉測試作業📍停水地區西嶼鄉合界村、橫礁村。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。