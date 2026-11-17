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▲柯文哲在彰化車隊掃街前受訪，強調輔選以民眾黨小雞優先。（圖／翻攝民眾黨YT，2026.11.17）

蔣萬安21日同台有譜？柯文哲：來者是客一定招待

民眾黨創黨主席柯文哲上週六在台中與國民黨台中市長候選人江啟臣合體開直播，並暗示自己「只有21日會在台北」，引發外界聯想這天是否將為蔣萬安站台。對此，擔任蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕，今（17）日受訪時釋出正面訊號，表示藍白合作越來越緊密，「到最後大家會看到喜歡看到的畫面。」不過，柯文哲隨後也明確表態，21日若蔣萬安到民眾黨的造勢活動「來者是客，我們一定會招待」，至於27日的藍營選前之夜，他直言「我應該不會去國民黨場子」。盧秀燕今日上午前往豐原出席市政會議，會前接受媒體聯訪時，被問及柯文哲是否確定為蔣萬安站台，以及藍白合的最新進度。盧秀燕語帶玄機地回應「大家應該可以看到，我們雙方的合作越來越緊密，而且越來越有成效，最後大家會看到喜歡看到的畫面。」展現對藍白整合的高度信心。距離11月28日投票日僅剩最後10天，盧秀燕不忘提醒陣營切勿鬆懈。她指出選戰進入最後階段「還是會有危機」，呼籲所有因為網路「出征文化」、「霸凌文化」而感到害怕的民眾，務必勇敢站出來為自己發聲、為自己投票，用選票打破沉默螺旋。柯文哲今日一整天都在彰化縣進行車隊掃街輔選，行前受訪時也被媒體追問與蔣萬安合體的可能性。柯文哲說明，民眾黨將於21日晚間在台北市政府前廣場舉辦全國大型造勢活動，針對蔣萬安是否現身同台，他大方回應「若蔣萬安要來，來者是客，我們一定會招待的。」然而，蔣萬安的大型造勢場預計辦在27日的「選前之夜」，外界關注柯文哲是否會「禮尚往來」回防藍營主場？柯文哲聽聞後提醒，理論上民眾黨在選前之夜也有自己的造勢活動。柯文哲強調，屆時他與民眾黨主席黃國昌「自己有候選人要處理」，雖然相關細節仍在規劃當中，但他也直接向媒體表示：「27號應該不會去國民黨場子」，為選前之夜的同台可能性畫下明確界線。