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翡翠水庫光電掀中央地方攻防 侯友宜：水質保護非常重要

翡翠水庫是否設置光電板引發中央與地方攻防，台北市長蔣萬安指出，中央過去3年曾多次函文北市府，要求盤點設置光電板的潛力場址，但市府均予以拒絕；行政院長卓榮泰則強調，相關計畫早在2024年就已終止，質疑此時重提議題是政治操作。對此，新北市長侯友宜今（17）日也明確表態，翡翠水庫攸關大台北數百萬民眾的民生用水，水質保護至關重要，強調「新北市一定反對在翡翠水庫興建光電板，這個態度是不會變的」。侯友宜今日上午出席「基隆捷運機電系統、地下段土建統包工程開工動土典禮」，會後接受媒體聯訪時，被問及翡翠水庫設置光電板爭議，以及卓榮泰質疑相關消息涉及政治操作一事。侯友宜表示，翡翠水庫可以說是大台北數百萬民眾的民生用水來源，因此水質與環境保護都非常重要，必須採取嚴格標準把關。侯友宜進一步指出，依照相關法規，翡翠水庫不得設置光電板，更重要的是，對於民生用水安全，必須採取最嚴格的標準進行檢驗，不能有所妥協。侯友宜強調，基於保障民眾飲用水安全及維護水庫環境的立場，新北市政府態度始終一致，「新北市一定反對在翡翠水庫興建光電板，這個態度是不會變的」。