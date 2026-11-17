星宇航空「台北-雪梨-奧克蘭」今（17）開賣，2027年3月23日啟航，首度將航網版圖延伸至大洋洲。星宇航空翟健華執行長表示，隨著雙航點啟航，將串聯亞洲與大洋洲市場；同時透過與澳洲航空（Qantas）的合作，可無縫銜接澳洲國內熱門城市、紐西蘭及斐濟航網，不論是前往澳洲各大城、探索紐西蘭南北島，或是造訪渡假勝地斐濟，都能透過聯程服務輕鬆抵達。
「台北-雪梨-奧克蘭」航線將以A330-900機型執飛，開航初期每週四班，自5月1日起增班為每日一班。凡在2027年3月23日至4月30日期間搭乘指定航班，COSMILE會員加贈哩程——台北－雪梨及台北－奧克蘭航線每航段可額外獲贈5,000哩、雪梨－奧克蘭航線每航段加贈1,500哩獎勵哩程。 此外，持星宇航空玉山聯名卡在官網或APP購買台灣出發至雪梨或奧克蘭單點來回機票，享最高3,000元優惠。
為迎接大洋洲雙航點開賣，星宇航空推出互動網站《星宇CHILL研究所》，網站結合紐澳兩地特色景點與隱藏版祕境介紹，引導旅客解鎖最適合自己的紐澳旅遊勝地。即日起在網站參與「人氣航點票選」，即有機會抽中台北-雪梨或台北-奧克蘭（中停雪梨）經濟艙來回機票。另將旅遊偏好測驗結果分享至星宇航空官方社群指定貼文留言區，還有機會抽中驚喜小禮品。
另外，星宇航空攜手7-ELEVEN在11月23日推出聯名鮮食新品「香蒜蝦墨魚麵」，嚴選天然墨魚汁揉製而成的 Q 彈麵條，搭配特級初榨橄欖油爆香的濃郁蒜香醬汁與油封蝦仁，讓旅客在啟程前也能率先以味蕾開啟美饌之旅。
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另外，星宇航空攜手7-ELEVEN在11月23日推出聯名鮮食新品「香蒜蝦墨魚麵」，嚴選天然墨魚汁揉製而成的 Q 彈麵條，搭配特級初榨橄欖油爆香的濃郁蒜香醬汁與油封蝦仁，讓旅客在啟程前也能率先以味蕾開啟美饌之旅。